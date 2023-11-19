



Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо и капитан команды Луис Парадела, которые прибыли в Волгоград для проведения товарищеского матча с россиянами, признались, что их озадачила погода в городе-герое, сообщает V102.RU. Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо и капитан команды Луис Парадела, которые прибыли в Волгоград для проведения товарищеского матча с россиянами, признались, что их озадачила погода в городе-герое, сообщает V102.RU.





Сегодня сборные России и Кубы провели тренировки перед предстоящей встречей. Российские футболисты сделали ее открытой. Среди зрителей было много воспитанников спортивных школ, родителей с детьми и обычных болельщиков. Сегодня сборные России и Кубы провели тренировки перед предстоящей встречей. Российские футболисты сделали ее открытой. Среди зрителей было много воспитанников спортивных школ, родителей с детьми и обычных болельщиков.

Завтра товарищеский матч начнется в 19-30 ч. На Волгоград Арену продано более 30 тысячи билетов на данный момент.

Завтра товарищеский матч начнется в 19-30 ч. На Волгоград Арену продано более 30 тысячи билетов на данный момент.

Между тем, по прогнозам синоптиков, 20 ноября в Волгограде ожидается сильный ветер, возможно - снег с дождем. Нелегко придется не только футболистам, но и зрителям.

Между тем, по прогнозам синоптиков, 20 ноября в Волгограде ожидается сильный ветер, возможно - снег с дождем. Нелегко придется не только футболистам, но и зрителям.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото V102.RU и сборной России VK.com



- рассказали они на сегодняшней пресс-конференции, которую провели перед тренировкой .Спикеры добавили, что даже взяли с собой теплые вещи. Однако заверили, что будут сражаться на поле даже в таких условиях.Члены сборной поделились также впечатлениями о Волгограде, рассказав о посещении Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва». По словам кубинских футболистов, Россия для них – новая страна, новые впечатления, откуда они увезут памятные фото и сувениры. При этом гости рады шансу сыграть с нашей сборной.- сказал на пресс-конференции наставник сборной Кубы.К слову, одного из игроков российской сборной кубинцы хорошо знают. Это – Александр Головин, который играет в «Монако» в чемпионате Франции.