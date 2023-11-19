Спорт

Команды волгоградского «Спартака» одержали 4 победы в двух турах

Спорт 19.11.2023 15:07
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19.11.2023 15:07


Мужская и женская команды  волгоградского «Спартака» победно провели очередной тур в чемпионате России по водному поло. Ватерполисты в двух матчах в родном бассейне обыграли московский  МКСШОР «Восток-2» и продолжают лидировать в турнирной таблице. Девушки, в свою очередь, в Нижнем Новгороде оказались сильнее подмосковного «Штурма-2002» и столичного «СКИФа-Восток», сообщает V102.RU.
 
Мужской «Спартак» подходил к матчам восьмого тура в хорошем настроении после двух важнейших домашних побед на этой неделе над одним из главных конкурентов и принципиальных соперников — казанским «КОС-Синтезом»  Красно-белые, отдавшие много сил в поединках с коллективом из Татарстана, не собирались останавливаться на достигнутом и были нацелены продолжить выигрышную серию.
 
Тренерский штаб под руководством Владимира Карабутова в последних для команды домашних встречах в этом году дал шанс проявить себя группе молодежи и они этой возможностью прекрасно воспользовались.  В первой игре с  МКСШОР «Восток-2» борьба наблюдалась только в стартовой четверти, которую хозяева минимально выиграли - 4:3.  В оставшихся трех периодах гости отличались лишь по разу в каждом из отрезков,  тогда как красно-белые постоянно увеличивали отрыв и в конечном итоге разгромили соперника 18:6.
 
Повторное противостояние прошло примерно по такому же сценарию, что и прошлое. Преимущество действующих чемпионов страны к первому перерыву насчитывало два гола — 5:3.  Но уже в следующей восьмиминутке спартаковцы набрали шесть результативных действий, на что их оппоненты ответили двумя полученными очками. Во второй половине игры хозяева отправили пять безответных мячей и одержали победу 16:5.  Эти успехи позволили волгоградскому клубу заработать 45 очков и закрепиться на первой строчке в таблице.
 
Женский «Спартак» также порадовал своих болельщиков в Нижнем Новгороде.  В третьем туре предварительного этапа подопечные Александра Гайдукова в стартовом матче встречались со «Штурмом-2002».  В дебютной четверти красно-белые оставили ворота на замке, а сами забросили четыре раза.  Столько же мячей волгоградки оформили и во втором периоде. Однако подмосковные ватерполистки в этом отрезке забили три гола. Следующая восьмиминутка осталась за «Штурмом» -  3:2. Но «Спартак» удержал крупную победу  до финальной сирены   и закончил поединок со счетом 14:7. Самый результативный игрок встречи — Дарья Герзанич, набравшая четыре балла.
 
Во втором матче красно-белым противостоял  «СКИФ-Восток». Первые минуты явно удались столичным спортсменкам, которые совершили рывок и сделали счет  3:0. Наставник «Спартака» взял тайм-аут, после чего ситуация в бассейне стала постепенно меняться и к перерыву счет оказался равным - 4:4. В составе волгоградского клуба отметились Ольга Лупиногина, Наталия Бронникова и Анастасия Федотова. В дальнейшем таких провалов наша команда не допускала и действовала в обороне более надежно.
 
Второй и третий период остались за красно-белыми, что предопределило исход всего противостояния. Московский коллектив бился до последнего, однако «Спартак» выиграл в итоге 10:9. Три очка за этот успех пойдут в зачет волгоградкам на следующем этапе чемпионата, который стартует уже в декабре.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото  ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com

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