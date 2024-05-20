Волгоградских детей научили убегать из школы и строить баррикады





Сегодня, 20 мая, в школах Волгограда прошли учения, в ходе которых были отработаны алгоритмы при вооруженном нападении на образовательные организации. Накануне поручение о проведении всероссийских учений дал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как сообщает ИА «Высота 102», в большинстве волгоградских школ мероприятия обошлись без привлечения полиции и МЧС – педагоги провели классные часы, показали детям видеоролики о том, как необходимо себя вести при террористической угрозе, совместно школьники и учителя отработали действия при вооруженном нападении.

– В 10 часов весь преподавательский состав вместе с учениками школы сначала просмотрели специальный видеоролик с инструкциями, где были показаны шаги по эвакуации и оказанию первой помощи, – рассказал директор школы №72 Денис Соловьев. – После мы вместе с учениками закрыли все классы и учились баррикадировать проходы с помощью парт и других подручных материалов. По окончанию классного часа дети продолжили свое обучение.





А вот в гимназии №12, как выяснилось, оказалась не в курсе о проведении всероссийских учений.

– В школе идут уроки, ни о каком всероссийском учении нам ни слова не было сказано, – откровенно признались педагоги в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102».

МЧС и полицию сегодня наблюдали в школе-интернате на ул. Еременко в Краснооктябрьском районе. В территориальном управлении департамента по образованию Волгограда сообщили, что здесь провели полномасштабные учения.

– На территории школы-интерната были проведены учения с представителями МЧС и силовых структур, в ходе которых были отработаны ситуации при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства, – сообщала главный специалист Ирина Кох. – Также всем преподавательским составом был проведен с воспитанниками интерната инструктаж. После мероприятия была отработана экстренная эвакуация.