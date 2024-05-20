Общество

Учения по антитеррору проходят в волгоградских школах

Общество 20.05.2024 10:42
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20.05.2024 10:42


Сегодня, 20 мая, в школах страны, в том числе и Волгоградской области, проходят Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе, сообщает V102.RU со ссылкой на Минпросвещения РФ.

- Учения, которые мы провели в августе прошлого года, показали свою эффективность. Сейчас завершается учебный год, и мы видим, насколько правильным было решение их организовать. Впереди нас ждут Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен, последние звонки, выпускные вечера и детский отдых. Очень важно обеспечить безопасность, прежде всего, школьников и преподавателей. Поэтому просьба максимально ответственно отнестись к проведению данных учений, – цитирует ведомство министра просвещения Сергея Кравцова.

В частности, в  ходе сегодняшних учений отрабатываются действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства.

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