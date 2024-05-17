Спорт

«Каустик» сохранил прописку в Суперлиге после тяжелейшей победы над «Акбузатом»

Спорт 17.05.2024 08:30
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17.05.2024 08:30


Гандболисты волгоградского «Каустика» накануне, 16 мая, завершили сезон гостевой победой над уфимским «Акбузатом» со счетом 34:33 в турнире за 9-12 места в Суперлиге. «Химики» в результате успеха в столице Башкирии решили главную задачу и остались в элитном дивизионе на следующий сезон, сообщает V102.RU.
 
Перед последним туром именно волгоградская команда шла на заветной девятой строчке, дающей право напрямую сохранить прописку в российском чемпионате. Поэтому подопечных Дмитрия Бочарникова устраивала и ничья в заключительной встрече, но в то же время «Каустик» имел хорошую возможность продлить свою  четырехматчевую победную серию и с отличным настроением уйти в досрочный отпуск. Хотя  начался поединок в Уфе непросто для гостей.
 
Счет в матче открыл игрок хозяев Ярослав Лукьянцев с пенальти. Затем Алексей Косогов сравнял, однако до старта второй десятиминутки «Акбузат» имел небольшое преимущество в счете. Точный бросок Данилы Иванова позволил «Каустику» снова догнать соперников — 5:5. К сожалению, перехватить инициативу до перерыва у «химиков» не получилось и башкирский коллектив достаточно уверенно по ходу первого тайма держал оппонентов на расстоянии в несколько очков. В итоге ушли команды отдыхать в раздевалки при счете 16:13 в пользу «Акбузата».
 
В начале второй половины Лукьянцев с семиметрового и Иван Мишин увеличили отрыв. «Каустик» ответил на это тремя подряд заброшенными мячами. Отличились Андрей Воробьев и дважды Никита Ларин. Спустя несколько минут Ларин же и сравнял, а вскоре Данила Иванов вывел гостей вперед — 21:20. Затем соперники поочередно оформляли лидерство, но на старте заключительного отрезка «Акбузат» четырежды подряд поразил ворота волгоградцев и ситуация для «химиков» становилась еще более непростой. При этом своевременным оказался гол со своей половины голкипера «Каустика» Никиты Михайлова и последовавший за этим дубль Иванова.
 
Концовка получилась интересной для зрителей. За две минуты до финала Виктор Бабкин отправил мяч в сетку ворот хозяев и установил равенство. В ключевой момент поединка «Акбузат» получил право на пенальти. Но Лукьянцев на этот раз не смог переиграть вратаря Глеба Великанова, а в следующей атаке после взятого Бочарниковым тайм-аута Даниил Кольцов отметился результативным действием и принес волгоградцам очередную победу с минимальным преимуществом — 34:33. 
 
Таким образом, «Каустик» в первый же сезон после возвращения в Суперлигу занимает девятое место в российском чемпионате и решает задачу минимум по сохранению прописки в элитном дивизионе. Напомним, что «химики» начинали нынешний розыгрыш с Рафаэлем Самитовым на посту наставника. Уже по ходу чемпионата его сменил Дмитрий Бочарников. Волгоградскому специалисту удалось постепенно стабилизировать ситуацию и нормализовать результаты, что привело и к улучшению позиций в турнирной таблице. Первую викторию «Каустик» одержал уже в 2024 году и с тех пор коллектив только лишь прогрессировал. При этом волгоградские болельщики надеются, что уже в следующем чемпионате команда сделает шаг вперед и всерьез поборется за попадание в первую восьмерку и выход в плей-офф.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Спортивный гандбольный клуб «Башкортостан» VK.com

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