Общество

Волгоградцам предлагают обсудить бассейны, гостиницу и минигольф в пойме Царицы

Общество 20.05.2024 16:50
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20.05.2024 16:50


Общественные обсуждения по проекту развития территории в пойме реки Царица пройдут в Волгограде с 24 мая по 7 июня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы города, на суд горожан вынесена документация планировки и межевания территории, ограниченной ул. Краснознаменской, ул. Глубокоовражной, ул. Симбирской, ул. Калинина и набережной 62-й Армии в Центральном и Ворошиловском районах.

Согласно проекту, в границах этого участка планируют построить здание крытого аквапарка, вместимостью 820 человек в час, гостиницу на 100 номеров, кафе на 520 человек, открытый аквапарк с бассейнами на 1332 человека в час. Предусмотрена и многоуровневая парковка для посетителей парка на 390 машиномест.

Общая проектируемая территория составляет 11 га. Эти земли хотят благоустроить, разместив пешеходные прогулочные зоны, искусственный водоем и тематические зоны отдыха, такие как минигольф, скейтпарк, скалодром, спортивные и детские площадки. Запланирована в пойме и велосипедная дорожка, а вот планов по продлению детской железной дороги у властей нет.  

- Реализация планируемых объектов капитального строительства возможна только после проведения инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий на конкретных территориях под планируемыми объектами, - поясняется в сопутствующей документации.

Ранее, напомним, губернатор заявлял о том, что концепция по развитию поймы реки Царица в Волгограде требует обсуждения с учетом новых предложений.

Сейчас территория поймы реки Царица в этих границах, как отмечают разработчики, не освоена. Здесь есть участок реконструируемой железной детской дороги и новое здание учебного учреждения юных железнодорожников. Здание бизнес-центра находится уже за границами проектируемой зоны. На большей части территории поймы растет камыш, а под землей в коллекторе течет река Царица. Склоны покрыты деревьями и кустарниками.

На насыпных склонах в северной части поймы размещаются гаражи боксового типа. Рядом с ними вдоль склона расположены питомник служебного собаководства, электрическая подстанция, роддом, цирк, детский центр, а также объекты общественно-делового и жилого назначения, с расположенной на склоне многоуровневой автостоянкой. Со стороны Ворошиловского района прилегающая к пойме застройка представлена многоэтажными жилыми домами по ул. им. Калинина и кондитерской фабрикой. В южной части пойма граничит со сквером, где находится обелиск – памятник сталинградским чекистам. На средних отметках склона размещается разворотное кольцо скоростного трамвая и пересадочная станция. 

Ознакомиться с экспозицией документации можно с 24 мая в департаменте по градостроительству и архитектуре по адресу: ул. Порт-Саида, 7а. Она будет открыта с 10.00 до 12.00 в рабочие дни до 5 июня.

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