«Динамо-Синара» проиграло «Ладе» в борьбе за 5-6 места Суперлиги





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня,12 мая, в гостях уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 20:23 во втором матче серии за 5-8 места в розыгрыше Суперлиги. Теперь бело-голубым предстоит сразиться с подмосковной «Звездой» в противостоянии за седьмую позицию по итогам чемпионата, сообщает V102.RU.

Напомним, в первой встрече на прошлой неделе в Волгограде соперники сыграли вничью 25:25. Поэтому любая победа одного из коллективов означала успех в серии. «Синара» имела возможность превзойти свой прошлогодний результат и финишировать выше шестой строчки, которую клуб занял по итогам сезона 22-23. «Лада» же, в свою очередь, провалила нынешний чемпионат, впервые в истории не сумев побороться за медали турнира в решающих стадиях. Но мотивацию победить перед родными трибунами никто не отменял и хозяйки вышли на домашнюю площадку биться за свой престиж.На выезд динамовки отправились без капитана Марины Судаковой и опытной Валентины Гончаровой, оставшихся поддерживать напарниц по команде дома. Подопечные Олега Кулешова ударно стартовали — в дебюте поединка отличилась Варвара Семина, пробившаяся сквозь плотную оборону соперниц, и Анастасия Шкитина переиграла голкипера Юлию Кунцевич.Но затем бело-голубые стали допускать ошибки в атакующих действиях, а «Лада» преуспела на чужой половине и сравняла. На седьмой минуте тольяттинки получили право на исполнение пенальти. Ольга Фомина с первой попытки не смогла переиграть Анну Верещак, однако на добивании именно Фомина оказалась расторопнее оппоненток и со второго раза отправила мяч в сетку. По итогам стартового отрезка хозяйкам удалось вырваться вперед — 5:3.Во второй половине тайма у обеих команд страдала реализация моментов. Юлия Кунцевич и вратарь «Синары» Мария Дувакина ярко проявили себя на последнем рубеже, не дав возможности отличиться соперницам в нескольких атаках. Динамовкам не хватало хладнокровия в завершающей стадии, а «Лада» постепенно наращивала преимущество. В заключительные пять минут первой половины Виктория Турусина забросила с пенальти и две Анастасии — Шкитина и Чешева -поразили ворота с игры. При этом отставание волгоградских исполнительниц от хозяек к перерыву составляло минус три — 9:12.В начале второго тайма гостьи конвертировали свои розыгрыши комбинаций в несколько голов — Турусина, Екатерина Долматова и Варвара Семина эффективно завершили атаки, и «Динамо» приблизилось к соперницам вплотную. К сожалению для волгоградских поклонников, развить успех у их любимой команды не получилось. «Лада» сегодня была сильна характером и проявленными бойцовскими качествами. «Синара» старалась нагнать оппоненток, но с каждой минутой это делать было все сложнее. Тольяттинские гандболистки доводили до ума имеющиеся комбинации и под конец энергозатратного поединка сил осталось больше у тольяттинских спортсменок, что позволило им в заключительном отрезке показать более цельный гандбол и добиться положительного исхода. В итоге «Лада» выиграла - 23:20.Лучшими игроками встречи были признаны голкиперы с обеих сторон — Юлия Кунцевич и Мария Дувакина. Варвара Семина забросила суммарно пять мячей, а на счету Анастасии Шкитиной и Софьи Васильевой по четыре точных попадания.Таким образом, в серии за пятое место «Лада» сразится с краснодарской «Кубанью», а «Динамо-Синара» сыграет в двухматчевом противостоянии 17 и 23 мая за седьмую позицию со звенигородской «Звездой».