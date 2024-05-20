На юге Волгограда при пожаре сгорела женщина, мужчина пострадал





В Красноармейском районе Волгограда в одной из квартир пятиэтажного жилого дома при пожаре погибла 55-летняя женщина и пострадал 50-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по региону, в квартире горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров. О трагедии стало известно 20 мая.

- 18 мая в 07:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:55, - уточнили в региональном главке МЧС.

Причина пожара устанавливается.