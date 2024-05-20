Под Волгоградом на улице ОМОН скрутил заключенного





В Городищенском районе Волгоградской области оперативные сотрудники регионального ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии и содействии волгоградского УФСИН задержали 35-летнего заключенного, отбывающего срок в колонии-поселении. По информации главка полиции, мужчина был пойман в поселке Котлубань при попытке забрать из тайника наркотики.

– Отбывающий наказание приехал в поселок, чтобы забрать из оборудованного тайника наркотики. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли сверток, содержащий наркотическое средство N-метилэфедрон, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант привлечен к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и находится под административным арестом.

По истечении срока ареста задержанному будет избрана мера пресечения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области