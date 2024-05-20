Клиенты билайн из 76 регионов посетили Мамаев курган 9 мая





Посетить Мамаев курган в День Победы мечтают многие Россияне. 9 мая 2024 года на одной из главных высот Великой Отечественной Войны собралось много людей, почтивших память воинов. Так, по данным обезличенной статистики билайн, Мамаев Курган посетили гости из 76 регионов страны. Больше всего туристов приехало из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Саратова, Ставрополя, Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга, Липецка, Самары и Казани. Всего на территории мемориала аналитики зарегистрировали почти в 3 раза больше клиентов билайн, чем в будний день*.

– Почтить память защитников Отечества и поблагодарить за десятилетия безопасности в этом священном месте – желание многих жителей страны. Для меня лично это стало традицией, и в этом году 9 мая на Мамаевом кургане было большое количество людей, в том числе приехавших из стран СНГ. Мне кажется, посетителей было раз в 5 больше, чем обычно, и, конечно, я видел, что некоторые делали фото на память. Как показала наша внутренняя статика, абоненты билайн на Мамаевом кургане в День Победы отправили трафик, равный 2 млн фотографий, загруженных в соцсети, – рассказал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.

Кстати, по информации администрации региона, Волгоград и районы области с 1 по 12 мая посетило на 8% больше туристов, чем в прошлом году – это около 205 тысяч человек.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за 22.04.2024 и 9.05.2024.