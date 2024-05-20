В Волгограде суд уличил крупного подрядчика фонда капремонта в подлоге документов





В Волгограде прокуратура уличила строительную компанию «Имексо» в подлоге документов, в следствие чего выиграла в 2023 году крупный аукцион на право капитального ремонта фасадов 58 МКД.

– В 2022–2023 гг. в облкомзакупки организацией были представлены подложные документы, подтверждающие наличие опыта работ в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе признанных объектами культурного наследия. Помимо отсутствия практического опыта в части ремонта многоквартирных домов, ООО «Имексо» фактически хозяйственную деятельность в 2020–2021 гг. не осуществляло, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного органа, в настоящее время в отношении компании возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ.

Несмотря на то что уголовное дело ещё расследуется, прокуратура обратилась в суд с требованием о признании незаконным факт включения строительной компании в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих доступ к аукционам на проведение капитального ремонта. Арбитражный суд Волгоградской области полностью поддержал требования прокуратуры.

Отметим, согласно данным электронного сервиса проверки контрагентов «Спарк», компания «Имексо» имеет двадцатилетнюю историю. Организация оказывает строительные услуги с 2003 года и имеет разрешение на выполнение широкого спектра строительных работ.

Интересно, что в 2023 году организация заключила государственный контракт не только с фондом капремонта Волгоградской области, но также с Нижегородским фондом ремонта МКД и ФКР Москвы – всего восемь госконтрактов на общую сумму 3 200 315 273 рублей. Годом ранее, в 2022 году, компания «Имексо» стала подрядчиком по 10 государственным контрактам. В числе заказчиком работ выступал фонд капремонта Москвы.