В Волгограде слесаря УК убило током в подвале дома на ул. Рабоче-Крестьянской





В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 48-летнего мужчины в подвале многоквартирного дома №45 по улице Рабоче-Крестьянской. По предварительным данным, житель Волгограда погиб в результате удара током.

Трагический случай произошел, по информации экстренных служб, 17 мая во второй половине дня.

– Погибший мужчина работал слесарем в управляющей организации. В пятницу он прибыл по указанному адресу для устранения аварии на внутренних сетях. Когда он спустился в подвал дома, то получил смертельный удар током, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник.

Причиной гибели рабочего могло стать нарушение техники безопасности – предположительно, он вошел в затопленный подвал, не предприняв перед этим мер по отключению электричества.

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