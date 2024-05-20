Расследования

В Волгограде заработавшего миллион на иностранных переводах экс-полицейского отправили в колонию

Расследования 20.05.2024 12:04
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20.05.2024 12:04


К 2 годам 10 месяцам колонии общего режима приговорен в Волгограде бывший сотрудник полиции за мошенничество с оплатой услуг переводчиков, которые привлекались для помощи по уголовных делам с участием иностранных граждан. 

Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, Тракторозаводский районный суд признан 29-летнего подсудимого виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Установлено, что следователь районного отдела полиции провернул аферу в период с сентября 2020 года по апрель 2023-го. Он указывал в постановлениях об оплате работы переводчиков по уголовным делам завышенный объем проделанной ими работы, а затем, вводя их в заблуждение, сообщал об ошибке при начислении завышенной суммы и просил ее вернуть ему для последующего перечисления в финотдел.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник полиции обогащался на переводах с таджикского и азербайджанского. 

В ходе расследования дела уже бывший полицейский полностью возместил причиненный им ущерб. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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