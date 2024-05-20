Уникальный альбом с фотокарточками сталинградцев собрали в Волгограде





В Волгограде собрали в единый альбом уцелевшие во время Сталинградской битвы фотографии, на которых запечатлена довоенная и военная история, а также фотофакты послевоенной истории семей сталинградцев. Кропотливую работу, сообщает ИА «Высота 102», провели волонтеры и члены Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда». 22 мая состоится презентация первого сборника уникальных фотографий.

Фотоальбом, по словам руководителя общественной организации Галины Егоровой, получил название «Дети Сталинграда. До и после».

– Это первый сборник, собранный жителями осажденного в 1942 году Сталинграда. Книга стала итогом проекта «Пока не поздно!», – рассказала Галина Егорова. – Книга предназначена для людей, интересующихся темой роли мирного населения Сталинграда в событиях великой битвы на Волге, коренным образом переменивших ход Великой Отечественной войны.

Ценность проделанной волгоградцами работы заключается в том, что большинство фотографий, вошедшие в сборник, публикуются впервые.

– При оформлении книги мы использовали фотографии из архива фотокорра ТАСС Степана Курунина, любезно предоставленные его внуками Степаном и Инессой Куруниными, а также уникальные фотографии из семейных альбомов академика Трубачёва и братьев Климовых, режиссера и сценариста, – говорит руководитель общественной организации. – Также в альбоме собраны детские фотографии известных людей: скульптора Виктора Фетисова, археолога Владислава Мамонтова, морского офицера Геннадия Дубоносова, диктора радио Клима Коняхина, одного из основателей сталинградского телевидения Бориса Степанова, полковника Юрия Торгашова, многих сталинградцев, служивших верой и правдой родному городу.

Презентация уникального фотоальбома состоится в РИАЦ 22 мая. В ней примут участие владельцы снимков, которые расскажут их историю. Начало мероприятия – в 10.00. Адрес: ул. Мира, 19.

Фото: предоставлены Галиной Егоровой