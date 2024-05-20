Общество

Волгоградских бойцов СВО снабдят БПЛА, средствами РЭБ и связи

Общество 20.05.2024 15:10
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20.05.2024 15:10


Бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации, собрали очередной груз по заявке от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. Нашим землякам направили БПЛА, средства связи, наблюдения и РЭБ. 


— Также были отправлены необходимые материалы и инженерное оборудование для строительных и восстановительных работ. Снаряжение полностью закуплено за счет средств областного Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, — пояснили V102.RU в пресс-службе региональной администрации. 

Уточняется, что в регионе продолжается акция «Тепло из дома». Посылки для наших земляков собирают силами всех муниципальных образований, предприятий и организаций, коммерческих структур, а также неравнодушных селян и горожан. Свой вклад на постоянной основе вносят и активисты регисполкома ОНФ.


Отметим, что в области формируется единая система реабилитации участников спецоперации и членов их семей, в которую войдут как обновленные, так и возведенные с нуля объекты. С 1 января 2024 года решением губернатора Андрея Бочарова втрое (до 300 000 рублей) увеличена единоразовая выплата от Волгоградского региона заключившим контракт с МО РФ.

Напомним, в Волгограде сотрудники налоговых органов отправили гуманитарный груз в зону проведения спецоперации. 

Фото: администрация Волгоградской области

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