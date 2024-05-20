Не помогли ни мольбы, ни полиция: в Волгограде коммунальщики продолжают массово отключать от газа дома





В Волгограде оказался лишен газа еще один многоквартирный дом – на этот раз специалисты оставили без коммунального ресурса собственников квартир в здании № 9 на ул. Триумфальная Краснооктябрьского района. По словам жильцов, коммунальщики прибегли к крайней мере, по сути, не дав им возможности исправить выявленные в ходе проверки недочеты.







На ночь глядя

Беды девятиэтажки начались вечером 16 мая. В течение дня, когда большинство собственников находились на работе, у подъездов МКД были расклеены объявления о том, что уже через несколько часов, с 18:00 до 20:00, в доме будет работать специализированная организация по обслуживанию вентиляции. Естественно, что в назначенное время далеко не все собственники знали о проверке и смогли обеспечить доступ в квартиры.

– Ежегодно проходили осмотры газового оборудования и вентиляции – никогда проблем не возникало. А здесь изначально начался какой-то нездоровый ажиотаж, — рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Ирина Панова.

По словам волгоградцев, несмотря на то, что проверка свалилась на них, как снежный ком, часть собственников жилых помещений всё же смогли впустить сотрудников специализированной организации.

– Насколько мне известно, жильцы многих квартир впустили специалистов. Да, у нас есть квартиры, где никто не проживает. Но их совсем мало. Многие осмотренные помещения не вызвали у специалистов каких-либо нареканий, однако жильцам ряда квартир были выданы предписания на устранение недостатков, – добавила женщина.

Бесчеловечный подход

По словам собственников, основные нарекания во время осмотра вызвало наличие вытяжек в помещениях, оборудованных газовыми колонками. Это действительно грубое нарушение, которое при определённом стечении обстоятельств может привести к гибели жильцов данных квартир из-за нарушения полноценного отвода угарных газов, образующихся при работе газовой колонки.

– У нас люди в основном законопослушные. Да, возможно, мы не всегда владеем такого рода техническими тонкостями, но едва ли среди жильцов дома найдутся желающие отправиться на тот свет. Я вот разговаривала с соседями, у которых были обнаружены нарушения. Многие ещё в тот же вечер сняли вытяжки. Часть планировала это сделать в течение отведённого предписанием трёхдневного срока, – отметила волгоградка.









Но привести в порядок вентиляцию жильцам не дали. Не прошло и суток, как УК распорядилась перерезать в доме стояки газоснабжения.

Искали защиты в полиции

Уже 17 мая в дом приехала бригада Горгаза. На вопрос местных пенсионеров, что случилось, сотрудники ответили лаконично: «Ничего. Будем отрезать газ».





Новость молнией облетела находящихся в квартирах жильцов. Многие впопыхах повыскакивали на улицу, пытаясь зазвать к себе газовиков и показать устранённые нарушения. Кто-то сетовал на только выданные предписания, где фигурировал трёхдневный срок. Мамочки, находящиеся в декретах, и пенсионеры взывали к совести работников Горгаза, не понимая, как можно лишать всех жильцов газа, если нарушения обнаружены лишь в нескольких квартирах, собственники которых обещали устранить недостатки в положенный срок. Но специалисты были непреклонны, отмечая, что они не занимаются обслуживанием вентиляции, а в данный момент просто выполняют заявку, поступившую от УК.

Отчаявшись самостоятельно найти правду, собственники обратились за помощью к правоохранителям.

- Полиция довольно быстро приехала к нам. С жильцами общаться отказались. Опросили сотрудников Горгаза, посмотрели документы и через какое-то время уехали, — добавила Ирина.





В итоге газопровод всё же был перерезан.

– Как такое вообще возможно? У нас здесь и многодетные живут, и инвалиды, пенсионеры. Что за скотское отношение? Мы в отчаянии. От произошедшей несправедливости опускаются руки. Насколько мне известно, в схожей ситуации оказались многие дома на территории Краснооктябрьского района.

При этом у представителей обслуживающей организации своя правда. В компании настаивают, что произошедшее направлено исключительно на защиту местных жителей.

- В том или ином виде нарушения были обнаружены в 20 жилых квартирах. Отключение дома от сетей газоснабжения произошло на следующий день в связи с угрозой для жизни и здоровья собственников. В ближайшее время в доме должна состояться повторная проверка,- уточнили ИА «Высота 102» в диспетчерской ООО «УК Альфа ЮГ».

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», на прошлой неделе специалисты приступили к поэтапному отключению от сетей газоснабжения многоквартирных домов в Дзержинском районе Волгограда. Здесь без коммунального ресурса остались собственники квартир элитного ЖК «Бейкер стрит».