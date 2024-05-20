Происшествия

В Волгограде водитель Kia Spectra сбил 10-летнего ребенка на самокате

Происшествия 20.05.2024 10:49
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20.05.2024 10:49


19 мая в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка, передвигающегося на самокате.

- В 17:30 час. 30-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, напротив дома № 81а по ул. Стрельца совершил наезд на 10-летнего пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кировскому району.

В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в одну из местных больниц.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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