В Волгограде увеличат размер пособия на погребение

Размер компенсационных выплат на погребение в Волгограде намерены увеличить до 8 370 рублей. Как сообщили V102.RU в Волгоградской городской думе, соответствующий проект решения рассмотрели и поддержали депутаты комитета по экологии и благоустройству. Этот вопрос будет включен в повестку заседания представительного органа.

Разработчиком проекта является департамент городского хозяйства. В данном случае речь идет об увеличении компенсационных выплат, которые ежегодно индексируются на основании постановления правительства РФ.

С 1 февраля 2024 года коэффициент индексации был установлен правительством РФ в размере 1,074 для выплат, предусмотренных, в том числе, законом «О погребении и похоронном деле».

- В соответствии с этим, разработанным проектом стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых за счет средств федерального бюджета, Фонда пенсионного и социального страхования, будет установлена в размере 8 370,20 рублей. Такая сумма будет предусмотрена для родственников умершего или его представителей в качестве частичной компенсации за погребение, - пояснили в городской думе.

Сейчас размер такого пособия в Волгограде составляет 7884 рубля.

Ранее сообщалось, что пособие на погребение, которое выплачивается из регионального бюджета, проиндексировано до 8467 рублей.