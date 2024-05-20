



В Волгоградской области региональное отделение Российского детского фонда подвело итоги творческого конкурса «Подвигом славны мои земляки», который проводился при грантовой поддержке администрации региона. По информации отделения, в конкурсе приняли участие более 2500 детей.

– Работы ребят оценивались в трех возрастных группах: с 1 по 4 классы, с 5 по 7 классы и с 8 по 11 классы, – рассказали ИА «Высота 102» организаторы. – Экспертную оценку сделали заслуженные педагоги, доктора педагогических и философских наук, заслуженный художник РФ в четырех номинациях: литературные работы (рассказ, сочинение, интервью и т.д.), стихи, рисунки и видеоролики.





Школьники посвятили свои работы подвигам, мужеству и отваге земляков – предков и современников, прославивших Волгоградскую область и внесших свой вклад в укрепление России.

– В этом году нашему жюри было как никогда сложно оценивать конкурсантов – насколько трогательными, пронзительными и действительно сильными оказались работы, – говорит председатель правления Волгоградского отделения Детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. – С уверенностью можно сказать, что наш патриотический проект состоялся. Ребята расширили свои знания об истории родного края, творчески их осмыслили, испытали много чувств – гордость за наших героев-земляков, скорбь за тех, кто пал на поле боя, а также любовь к Родине, дороже которой у нас ничего нет.

Победителями и лауреатами признан 321 школьник. Обладателей призовых мест наградят почетными грамотами, подарками и денежными премиями. Лауреаты, чьи работы особо отметили члены жюри, ждут подарки и грамоты. Рисунки и тексты призеров конкурса будут опубликованы в литературном журнале Детского фонда «Слово – детям».

Награждение победителей конкурса пройдет в муниципальных районах региона и Волгограда в рамках празднования Международного дня защиты детей.

Итоговые протоколы заседания жюри с именами победителей опубликованы на странице реготделения Детфонда.