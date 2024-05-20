



В Волгограде происходят необычные процессы, связанные с тратой бюджетных средств на организацию автобусных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102», власти Волгограда выделили на эти цели 9,4 млн рублей. И всё бы ничего, но данные услуги ранее уже были оплачены.

16 мая муниципалитет подвёл итоги электронного аукциона. На этот раз на торги было выставлено право организации транспортных перевозок по 12 дачным автобусным маршрутам.

Как правило, такого рода процедуры носят во многом формальный характер. Дачные направления довольно проблематичны с точки зрения окупаемости работы подвижного состава. Поэтому в Волгограде данные перевозки, по большей степени носящие характер социальной нагрузки, осуществляет исключительно муниципальное транспортное предприятие «ВПАТП № 7».

Во исполнение бюрократического этикета соглашение с перевозчиком также проходит через Госзакупки, однако других участников торгов, помимо подведомственной городским властям организации, не бывает. И едва ли они могут появиться в текущей экономической реальности.

Удивительно, но на этот раз система вдруг дала сбой. В майском аукционе, объявленном городскими властями на право обеспечения работы дачных автобусов до 09 июля 2024 года, подвед администрации Волгограда проявил удивительную самостоятельность, отказавшись принимать в нём участие. Из-за отсутствия других претендентов на бюджетные средства аукцион был признан несостоявшимся.

Казалось бы, ситуация патовая. В разгар дачного сезона десятки СНТ могут остаться без транспортного обслуживания. Но, как оказывается, происходящее не столь драматично для садоводов, ведь месяцем ранее соответствующие услуги уже были оплачены властями.

В апреле 2024, ещё накануне запуска сезонных маршрутов, на Госзакупках состоялся аукцион, по итогу которого между администрацией Волгограда и МУП «ВПАТП № 7» был заключен контракт. Транспортная компания согласилась обслуживать 12 дачных маршрутов за 9,9 млн рублей вплоть до 24 июня 2024 года.





Для чего мэрия пыталась повторно законтрактовать оказание уже оказываемых услуг – не известно. Редакция ИА «Высота 102» обратилась к городским властям с просьбой оценить итоги майского аукциона на право организации работы автобусов, а также прокомментировать дублирование выставленных на тендер обязательств.

- Структурные подразделения администрации Волгограда на регулярной основе проводят конкурсные процедуры для приобретения товаров и выполнения работ, необходимых для жизнедеятельности города. Вся обязательная к раскрытию информация размещается на портале единой информационной системы в сфере закупок. Обслуживание муниципальных дачных маршрутов осуществляется в плановом режиме, - лаконично ответили на все сформулированные вопросы в администрации Волгограда.