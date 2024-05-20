Общество

Бес попутал? Власти Волгограда выделили 9,4 млн рублей на обслуживание уже обслуживаемых дачных маршрутов

Общество 20.05.2024 15:12
0
20.05.2024 15:12


В Волгограде происходят необычные процессы, связанные с тратой бюджетных средств на организацию автобусных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102», власти Волгограда выделили на эти цели 9,4 млн рублей. И всё бы ничего, но данные услуги ранее уже были оплачены.

16 мая муниципалитет подвёл итоги электронного аукциона. На этот раз на торги было выставлено право организации транспортных перевозок по 12 дачным автобусным маршрутам.

Как правило, такого рода процедуры носят во многом формальный характер. Дачные направления довольно проблематичны с точки зрения окупаемости работы подвижного состава. Поэтому в Волгограде данные перевозки, по большей степени носящие характер социальной нагрузки, осуществляет исключительно муниципальное транспортное предприятие «ВПАТП № 7».

Во исполнение бюрократического этикета соглашение с перевозчиком также проходит через Госзакупки, однако других участников торгов, помимо подведомственной городским властям организации, не бывает. И едва ли они могут появиться в текущей экономической реальности.

Удивительно, но на этот раз система вдруг дала сбой. В майском аукционе, объявленном городскими властями на право обеспечения работы дачных автобусов до 09 июля 2024 года, подвед администрации Волгограда проявил удивительную самостоятельность, отказавшись принимать в нём участие. Из-за отсутствия других претендентов на бюджетные средства аукцион был признан несостоявшимся.

Казалось бы, ситуация патовая. В разгар дачного сезона десятки СНТ могут остаться без транспортного обслуживания. Но, как оказывается, происходящее не столь драматично для садоводов, ведь месяцем ранее соответствующие услуги уже были оплачены властями.

В апреле 2024, ещё накануне запуска сезонных маршрутов, на Госзакупках состоялся аукцион, по итогу которого между администрацией Волгограда и МУП «ВПАТП № 7» был заключен контракт. Транспортная компания согласилась обслуживать 12 дачных маршрутов за 9,9 млн рублей вплоть до 24 июня 2024 года.


Для чего мэрия пыталась повторно законтрактовать оказание уже оказываемых услуг – не известно. Редакция ИА «Высота 102» обратилась к городским властям с просьбой оценить итоги майского аукциона на право организации работы автобусов, а также прокомментировать дублирование выставленных на тендер обязательств.

- Структурные подразделения администрации Волгограда на регулярной основе проводят конкурсные процедуры для приобретения товаров и выполнения работ, необходимых для жизнедеятельности города. Вся обязательная к раскрытию информация размещается на портале единой информационной системы в сфере закупок. Обслуживание муниципальных дачных маршрутов осуществляется в плановом режиме, - лаконично ответили на все сформулированные вопросы в администрации Волгограда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.05.2024 16:50
Общество 20.05.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 15:42
Общество 20.05.2024 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.05.2024 15:10
Общество 20.05.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 13:43
Общество 20.05.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 12:41
Общество 20.05.2024 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 12:12 Реклама
Общество 20.05.2024 12:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.05.2024 11:49
Общество 20.05.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 11:40
Общество 20.05.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 10:42
Общество 20.05.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 10:23 Реклама
Общество 20.05.2024 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.05.2024 09:58
Общество 20.05.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 09:28
Общество 20.05.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.05.2024 08:07
Общество 20.05.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2024 21:41
Общество 19.05.2024 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2024 20:37
Общество 19.05.2024 20:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:50
Волгоградцам предлагают обсудить бассейны, гостиницу и минигольф в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
16:44
На юге Волгограда при пожаре сгорела женщина, мужчина пострадалСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом с аншлагом прошел концерт в честь жен-мироносицСмотреть фотографии
15:12
Бес попутал? Власти Волгограда выделили 9,4 млн рублей на обслуживание уже обслуживаемых дачных маршрутовСмотреть фотографии
15:10
Волгоградских бойцов СВО снабдят БПЛА, средствами РЭБ и связиСмотреть фотографии
14:27
Эксперты узнали, когда волгоградцы смогут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
14:22
Клиенты билайн из 76 регионов посетили Мамаев курган 9 маяСмотреть фотографии
14:12
Под Волгоградом на улице ОМОН скрутил заключенногоСмотреть фотографии
13:43
Волгоградских детей научили убегать из школы и строить баррикадыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде слесаря УК убило током в подвале дома на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
12:41
Уникальный альбом с фотокарточками сталинградцев собрали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Духовная музыка прозвучит в театре «Царицынская опера» в День Славянской письменности и культурыСмотреть фотографии
12:06
Оперативники задержали очередного курьера украинских мошенников в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде заработавшего миллион на иностранных переводах экс-полицейского отправили в колониюСмотреть фотографии
11:49
Не помогли ни мольбы, ни полиция: в Волгограде коммунальщики продолжают массово отключать от газа домаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде усилят ночной контроль за детьми и подросткамиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде водитель Kia Spectra сбил 10-летнего ребенка на самокатеСмотреть фотографии
10:46
«Никакого угона не было»: в Волгограде не понявшие русского мигранты задержали трамвайСмотреть фотографии
10:42
Учения по антитеррору проходят в волгоградских школахСмотреть фотографии
10:23
Волгоградские предприниматели объединились на бизнес-встрече АБ клубаСмотреть фотографии
10:21
Стали известны подробности страшного ДТП с мотоциклистом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Россияне просят спикера ГД Володина перестать «оглуплять» школьниковСмотреть фотографии
09:58
В Камышине перекрыли дороги из-за торжественного маршаСмотреть фотографии
09:28
Какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
08:07
В Волгоградской области повысилась опасность клещейСмотреть фотографии
07:44
Резервистки «Динамо-Синары» завоевали бронзу Высшей лигиСмотреть фотографии
21:41
Заморозки до -3 ударят в Волгоградской области 20 маяСмотреть фотографии
21:04
Главный тренер «Ротора» прокомментировал провальный матч с «Родиной-2»Смотреть фотографии
20:37
В Волгоградской области больше сотни школьников приняли в пионерыСмотреть фотографии
20:10
Главврачи волгоградских больниц отчитались о зарплатахСмотреть фотографии
 