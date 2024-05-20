Спорт

Резервистки «Динамо-Синары» завоевали бронзу Высшей лиги

Спорт 20.05.2024 07:44
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20.05.2024 07:44


Гандболистки «Динамо-Синары-УОР» стали бронзовыми призерами Высшей лиги завершившегося накануне, 19 мая, сезона. Юные волгоградские спортсменки в заключительном домашнем матче первенства в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна обыграли «Ладу-2» и получили заслуженные награды, сообщает V102.RU.
 
К последнему туру бело-голубые решили все свои турнирные задачи и обеспечили итоговое третье место. Закончить чемпионат подопечным Любови Сидоричевой предстояло в играх с сильным соперником — вторым составом тольяттинской «Лады», которая финишировала на строчку выше и закрепилась на второй позиции. В стартовой встрече гостьи одержали победу со счетом 32:26, хотя при этом второй тайм оказался равным.  После перерыва команды забросили по 14 мячей в ворота друг друга.
 
Но в ответном матче хозяйки, которые усилились гандболистками из основы — голкипером Надеждой Колесниковой, Алиной Загородневой и Екатериной Скивко взяли реванш — 28:24. Большая часть первой половины прошла под контролем волгоградского коллектива. Бело-голубые долгое время уверенно лидировали, однако в концовке позволили гостьям приблизиться к себе на минимальное расстояние — 16:15 к перерыву. При этом динамовки вернули весомое преимущество в середине второго тайма и с тех пор до финальной сирены концентрацию не теряли и завершили поединок и целый сезон на мажорной ноте. Значимую роль в успехе сыграла и Колесникова, отразившая в итоге 11 бросков из 33-х. Самой результативной в победном матче оказалась юная динамовка Алена Алексеева — девять точных попаданий. Пять раз отличилась Арина Прокофьева. По четыре заработанных очка у Загородневой и Скивко.
 
После последней игры на площадке состоялась церемония награждения участников поединка. Гандболисткам «Лады» вручили серебряные медали, а волгоградская команда получила заслуженные бронзовые награды. Резервистки «Динамо-Синары» в 32 матчах выиграли 20 раз и набрали 40 баллов. Чемпионом Высшей лиги стал «Ростов-Дон-2», опередивший бело-голубых на 18 очков.


В то же время дубль бело-голубых также завершил свой чемпионат среди молодежных коллективов. В последнем туре команда на выезде под руководством Ольги Рязановой дважды обыграла «Астраханочку-СШОР» с одним и тем же счетом — 27:20. К сожалению, в самой концовке турнира «Ростов-Дон-3-УОР» оба раза выиграл у соперниц из Ставрополья и стал обладателем бронзовых медалей соревнований, опередив динамовок по дополнительным показателям. «Синара» в 48 поединках молодежного чемпионата одержала 39 побед и однажды сыграла вничью, набрав суммарно 79 очков. Увы, но совсем немного не хватило волгоградкам для вхождения в тройку призеров. Золото досталось дублю звенигородской «Звезды», а вице-чемпионками стала молодежка столичного ЦСКА.
 
Завершить непростой и долгий сезон вскоре предстоит и основной динамовской команде. 23 мая в Подмосковье подопечные Олега Кулешова после выигрыша в первой встрече дома  со счетом 28:27 в последнем матче чемпионата сразятся со «Звездой» за седьмое место по итогам Суперлиги 23-24.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара»  VK.com

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