Резервистки «Динамо-Синары» завоевали бронзу Высшей лиги

К последнему туру бело-голубые решили все свои турнирные задачи и обеспечили итоговое третье место. Закончить чемпионат подопечным Любови Сидоричевой предстояло в играх с сильным соперником — вторым составом тольяттинской «Лады», которая финишировала на строчку выше и закрепилась на второй позиции. В стартовой встрече гостьи одержали победу со счетом 32:26, хотя при этом второй тайм оказался равным. После перерыва команды забросили по 14 мячей в ворота друг друга.
Но в ответном матче хозяйки, которые усилились гандболистками из основы — голкипером Надеждой Колесниковой, Алиной Загородневой и Екатериной Скивко взяли реванш — 28:24. Большая часть первой половины прошла под контролем волгоградского коллектива. Бело-голубые долгое время уверенно лидировали, однако в концовке позволили гостьям приблизиться к себе на минимальное расстояние — 16:15 к перерыву. При этом динамовки вернули весомое преимущество в середине второго тайма и с тех пор до финальной сирены концентрацию не теряли и завершили поединок и целый сезон на мажорной ноте. Значимую роль в успехе сыграла и Колесникова, отразившая в итоге 11 бросков из 33-х. Самой результативной в победном матче оказалась юная динамовка Алена Алексеева — девять точных попаданий. Пять раз отличилась Арина Прокофьева. По четыре заработанных очка у Загородневой и Скивко.
После последней игры на площадке состоялась церемония награждения участников поединка. Гандболисткам «Лады» вручили серебряные медали, а волгоградская команда получила заслуженные бронзовые награды. Резервистки «Динамо-Синары» в 32 матчах выиграли 20 раз и набрали 40 баллов. Чемпионом Высшей лиги стал «Ростов-Дон-2», опередивший бело-голубых на 18 очков.
Завершить непростой и долгий сезон вскоре предстоит и основной динамовской команде. 23 мая в Подмосковье подопечные Олега Кулешова после выигрыша в первой встрече дома со счетом 28:27 в последнем матче чемпионата сразятся со «Звездой» за седьмое место по итогам Суперлиги 23-24.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com