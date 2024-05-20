Духовная музыка прозвучит в театре «Царицынская опера» в День Славянской письменности и культуры

Общество 20.05.2024 12:12 Реклама
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20.05.2024 12:12 Реклама
24 мая в театре «Царицынская опера» пройдёт традиционный праздничный концерт в честь Дня Славянской письменности и культуры при поддержке Волгоградской Епархии. В программе прозвучит духовная музыка и известные произведения российских композиторов, отражающие славный путь Российского государства и русского народа на протяжении нескольких веков его истории. Артисты детского сводного хора выступят вместе с солистами, хором и хоровой капеллой театра.
По словам главного хормейстера театра «Царицынская опера» Ольги Руденко, программа концерта объединит знаковые произведения русской и советской классики, прославляющие патриотизм и преемственность традиций, направленных на сохранение культурного наследия, исторической памяти, воспитания духовности. Для зрителей в это вечер исполнят произведения ведущие солисты театра: заслуженная артистка РФ Анна Девяткина, Александр Еленик, Наталья Филиппова, Евгения Старцева. Откроется мероприятие торжественным гимном Кириллу и Мефодию в исполнении капеллы театра «Царицынская опера» и детского сводного хора.
В программе концерта духовные произведения: «Богородице Дево, радуйся» из цикла «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, песня Величание Богородицы – «О, Всепетая Мати» Георгия Свиридова, «Совет Превечный» Павла Чеснокова. Наряду с церковной музыкой в честь просветителей, создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия, со сцены «Царицынской оперы» прозвучат русские народные и песни советских композиторов. Среди шедевров песенного творчества: «Здесь хорошо», «Пора», «Не пой, красавица, при мне» Сергея Рахманинова, «Рассвет» Петра Чайковского, «Полководец» Модеста Мусоргского, произведения из цикла «Отчалившая Русь» («Где ты, отчий дом», «Серебристая дорога», «О, верю, счастье есть»), «Предчувствие» Георгия Свиридова и другие.
– День славянской письменности и культуры – важнейший день календаря, – подчеркнула солистка театра «Царицынская опера» Евгения Старцева. – Невозможно переоценить труд учёных монахов Кирилла и Мефодия. Ведь данные ими истоки стали основой всей богатой русской культуры, потому как душу русского человека, все её грани и оттенки можно передать только посредством великого русского языка. И конечно же, только русское слово может так точно отразить наши чувства, будь то нежность, ненависть, скорбь или любовь… И каждое из них особенно и многогранно, глубоко и неповторимо.
– Русская поэзия сама по себе бездонна, а в сочетании с великой музыкой наших композиторов приобретает ещё более больший объём, более широкую смысловую палитру, – поделилась эмоциями солист Наталья Филиппова. – Мне очень важно расслышать, понять о чём сегодня говорят эти произведения и передать это моему сегодняшнему слушателю. В этом очень ответственная задача артиста и интерпретатора.
Праздник просвещения, письменности, книжности, родного слова отмечают 24 мая во всех странах, где живут славяне. С 2017 года театр «Царицынская опера» стал местом проведения праздника, тем самым подчеркивая важность и непреходящее значение всего, что неотъемлемо связано с появлением на Руси письменности, а значит великого русского искусства, литературы, науки. В День славянской письменности и культуры в «Царицынской опере будут работать уникальные тематические выставки. Так, от Волгоградской областной библиотеки имени М. Горького будут представлены редкие факсимильные экземпляры древнерусских рукописей, от Волгоградской областной художественной галереи рисунки воспитанников по теме «Великое наследие». Также зрители увидят экспонаты из самой большой в России коллекции музея букварей народов мира, предоставленные городской детской библиотекой им. А.С. Пушкина.
Фото ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412
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