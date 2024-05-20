В Волгограде усилят ночной контроль за детьми и подростками





Губернатор Волгоградской области оперативное совещание 20 мая посвятил предстоящим летним каникулам. Согласно поручениям Андрея Бочарова профильные службы на предстоящие три месяца должны обеспечить досуг детей, их безопасность. В том числе, сообщает ИА «Высота 102» в вечернее и ночное время за детьми будет установлен дополнительный контроль.

По сведениям главы Волгоградской области, уже через неделю в регионе стартует первая смена в оздоровительных летних лагерях.

– Первая летняя смена начинается 27 мая. В этот день будут организованы первые заезды в летние пришкольные и загородные оздоровительные центры. К приему ребят на территории Волгоградской области в настоящее время готовятся порядка 685 оздоровительных организаций, в том числе 29 загородных оздоровительных учреждений, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры и санаторно-курортные учреждения, – сообщил Андрей Бочаров. – Планируется, что летом в оздоровительных лагерях отдохнут 264 тысяч школьников, в том числе организованным отдыхом – порядка 86 тысяч детей и подростков.

С этого лета, напомнил губернатор, в Волгоградской области начнет работу спортивно-патриотический центр на базе «Юного ястреба» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В течение летних каникул здесь должны отдохнуть более трех тысяч ребят из Волгоградской области, а также из новых территорий России.

По итогам заседания губернатор поставил профильным ведомствам следующие задачи: