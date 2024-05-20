Экономика

Эксперты узнали, когда волгоградцы смогут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц

Экономика 20.05.2024 14:27
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20.05.2024 14:27


Ежемесячные зарплаты половины населения Волгоградской области достигнут 100 тысяч рублей только через 8 лет 8 месяцев. Такие данные, как сообщает V102.RU, приводит РИА Рейтинг в своем исследовании динамики зарплат в российских регионах.

Быстрее достигнуть этой зарплатой планки - всего через 5 лет - сможет только четверть населения Волгоградской области. Для 75% жителей получать 100 тысяч рублей в месяц станет возможно только через 12 лет 3 месяца. С такими показателями динамики роста зарплат Волгоградская область расположилась на 58 месте рейтинга. Этот показатель оказался лучше, чем у регионов-соседей, а также во всем Южном федеральном округе. 

Так, Ростовская область оказалась только на 66 строчке рейтинга. Здесь динамика зарплат следующая: для четверти населения - 5,3 года, для половины населения - 9 лет и для 75% - 12,5 лет. Далее следует Краснодарский край с показателями в 5,4 года, 9,1 и 12,5 лет. Астраханская область находится на 74 позиции. Четверть населения сможет получать 100 тысяч и более в этом регионе всего через 4 года 7 месяцев. Зарабатывать такие суммы половина населения сможет только через 10 лет и 2 месяца, а 75% и вовсе через 14,6 лет.

Отметим, что лидерами рейтинга стали удаленные северные регионы, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область, где четверть населения уже получают зарплату 100 тысяч рублей и более, а планка для 50% и 75% населения в среднем составляет от 3 до 8 лет соответственно. Замыкает десятку Москва, где зарплаты в 100 тысяч рублей для половины работников станут возможны через 5 лет, а 75% - через 9,8 лет.

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