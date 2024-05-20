Общество

Под Волгоградом с аншлагом прошел концерт в честь жен-мироносиц

Общество 20.05.2024 15:42
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20.05.2024 15:42

В городе Волжском Волгоградской области 19 мая торжественно отметили День жен-мироносиц. Как сообщает ИА «Высота 102», патриотический концерт в ДК «Октябрь» прошел с аншлагом – партер и даже места на балконе ДК были заняты зрителями. 

Организатором концерта выступил Епархиальный центр православной культуры «Умиление» из села Заплавного. По мнению организаторов, в том, что зал в Доме культуры был заполнен, нет ничего удивительного.  

Епархиальный центр православной культуры «Умиление» известен не только в Волжском, но и за пределами региона. Он ведет свою историю с конца 90-х годов, и сегодня в рядах его воспитанников - 350 девчонок и мальчишек, – говорят в центре «Умиление». – Примерно половина из них – жители Волжского, которые каждый будний день добираются в Заплавное специальным автобусом.  


Отметим также, что каждое утро в центре «Умиление» начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага России на утренней линейке. Бывшие воспитанники и ряд преподавателей вступили в ряды военнослужащих Вооруженных Сил России и принимают участие в специальной военной операции, отстаивая интересы и независимость Родины. 

В состоявшемся накануне концерте приняли участие все воспитанники центра – от кадетов-старшеклассников до малышей детского сада. Гимназисты читали стихи о войне, стройными колоннами промаршировали по площади будущие защитники Отечества - воспитанники кадетского корпуса имени А. В. Суворова.

По словам руководителя центра «Умиление» Марины Меркуловой, такие концерты уже стали доброй традицией. Как и другие православные праздники, День жен-мироносиц – часть истории страны и важная составляющая духовного воспитания личности.  

Архиерейские грамоты и благодарственные письма во время концерта вручили сотрудникам центра «Умиление» и местных приходов, а также прихожанкам, которые занимаются благотворительной деятельностью и вносят посильный вклад в благоустройство и развитие храмов города. Среди таковых, например, была звонарь храма Серафима Саровского Елена Митрохина. 

Объяснить мой выбор профессии непросто, но, наверное, все любят колокольный звон, - говорит Елена. - Каждый раз, когда звоню, я испытываю радость, и надеюсь, что передаю этот настрой всем, кто слышит звук колоколов.

Фото: предоставлены центром "Умиление"

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