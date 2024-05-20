«Никакого угона не было»: в Волгограде не понявшие русского мигранты задержали трамвай





В Волгограде в социальных сетях появилось видео, авторы которого утверждают, что минувшей ночью на Ангарском двое нерусских мужчин якобы пытались угнать трамвай. Однако, сообщает ИА «Высота 102», данная информация не соответствует действительности – не доехав до необходимой остановки, двое иностранцев лишь на минуту задержали один из вагонов.

– Все произошло около полуночи. Вагон следовал с конечной на школе №36. На остановке общественного транспорта "Школа №82" в него сели двое иностранных граждан – кстати, совсем не похожие на армян. Скорее, скажем так, уроженцы Средней Азии, – рассказал информагентству знакомый с ситуацией источник. – При посадке кондуктор предупредила пассажиров, что вагон следует в депо, но мужчины ее, видимо, не поняли. Они очень плохо говорили по-русски.

Когда трамвай остановился вблизи депо, а вагоновожатая вышла, чтобы перевести стрелку, вот тут мигранты и поняли, что до точки Б – областной больницы они на этом трамвае не доедут.

– Они разволновались, конечно. Но водитель и кондуктор им все в итоге объяснили. Никакого угона не было, полицию на место никто не вызывал. В этом и не было необходимости. Задержка вагона составила не более минуты.

Видео: Волгоград без цензуры / t.me