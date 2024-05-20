Гуляющую пешком саранчу взяли на контроль в Волгоградской области





В Иловлинском районе Волгоградской области автолюбители сняли на видео полчища саранчи, гуляющей вдоль дороги в районе хутора Краснодонский. В Россельхозцентре, в свою очередь, сообщают, что взяли вредителей на контроль.

– Очаг на территории Краснодонского сельского поселения Иловлинского муниципального района специалисты держат на контроле, площадь подлежащая обработке, составляет 50 га, – сообщают в ведомстве и дают понять, что на истребление насекомых еще есть время, – фаза, при которой саранча становится на крыло, наступит не раньше 10 июня.

В настоящее время совместно с администрацией Иловлинского района решается вопрос о проведении обработки на указанной территории. Кроме того, выбирается оптимальная схема обработки с учетом особенностей рельефа.

Видео: Волгоград №1 / t.me