Олег Сергеев озвучил главную цель «Ротора» после победы над «Металлургом»

- Как и предполагали, была тяжелая игра. «Металлургу» деваться особо некуда, потому что им надо выигрывать. Слава Богу, мы справились и смогли победить. Наверное, выиграли за счет характера. В последние 20-25 минут молодцы, отработали. Я благодарен своим ребятам, которые это сделали, — заявил наставник волгоградской команды.
Также Сергеев высказался о двух забитых мячах в исполнении центрального защитника Алексея Никитина.
- Были моменты даже у форвардов, но не отличились они. Мы тоже работаем над стандартными положениями, которые сегодня принесли плоды. И защитники должны забивать в таких ситуациях, - отметил специалист.
Кроме того, Олег Вячеславович оценил важность добытой виктории в Липецке.
- Для команды победа значима. Для города, для всех, чтобы оказаться там, где мы хотим. Задача — выигрывать для выхода в Первую лигу, - высказался главный тренер «Ротора».
В заключение рулевой сине-голубых прокомментировал пропущенный гол волгоградцев в начале второго тайма.
Фото: СК «Ротор» VK.com