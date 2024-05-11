Спорт

Олег Сергеев озвучил главную цель «Ротора» после победы над «Металлургом»

Спорт 11.05.2024 20:48
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11.05.2024 20:48


Главный тренер волгоградского «Ротора» Олег Сергеев на послематчевой пресс-конференции сегодня, 11 мая, подвел итоги выездной встречи с липецким «Металлургом», в которой сине-голубые победили со счетом 2:1 и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.
 
- Как и предполагали, была тяжелая игра. «Металлургу» деваться особо некуда, потому что им надо выигрывать. Слава Богу, мы справились и смогли победить. Наверное, выиграли за счет характера. В последние 20-25 минут молодцы, отработали. Я благодарен своим ребятам, которые это сделали, — заявил наставник волгоградской команды.
 
Также Сергеев высказался о двух забитых мячах в исполнении центрального защитника Алексея Никитина.
- Были моменты даже у форвардов, но не отличились они. Мы тоже работаем над стандартными положениями, которые сегодня принесли плоды. И защитники должны забивать в таких ситуациях, - отметил специалист.
 
Кроме того, Олег Вячеславович оценил важность добытой виктории в Липецке.
- Для команды победа значима. Для города, для всех, чтобы оказаться там, где мы хотим. Задача — выигрывать для выхода в Первую лигу, - высказался главный тренер «Ротора».
 
В заключение рулевой сине-голубых прокомментировал пропущенный гол волгоградцев в начале второго тайма.

- Я не могу сейчас сказать, что случилось. Произошло непонимание того, что надо было сделать. Попытались сохранить мяч, но не сохранили и получили. Мы пытаемся донести до футболистов, что надо сыграть попроще, но не всегда доходит, - подытожил Сергеев.   
 
 Фото: СК «Ротор» VK.com

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