Спорт

В Новороссийске прервалась победная серия «Динамо-Синары»

Спорт 18.11.2023 21:09
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18.11.2023 21:09


«Динамо-Синара» сегодня, 18 ноября, на выезде уступило новороссийской «Черноморочке», одному из лидеров таблицы,  со счетом 25:28 в очередной игре Суперлиги. Это первое поражение бело-голубых за семь последних матчей, сообщает V102.RU.
Начало выдалось для гостей непростым. Подопечные Олега Кулешова со старта находились в роли догоняющих. После точного попадания капитана Елизаветы Дудкиной и  реализации Анастасии Шкитиной волгоградки дважды сравнивали счет. Постепенно преимущество хозяек стало возрастать. К началу второй четверти тайма они лидировали с разницей в плюс четыре. Динамовки не могли нащупать игру в атаке и допускали потери. Кроме того, несколько сейвов совершила голкипер «Черноморочки» Екатерина Кирикиас.
Кулешову пришлось брать минутный перерыв для внесения корректировок. В первой же комбинации после отдыха  Екатерина Долматова поразила ворота. Вскоре она же дважды подряд заработала семиметровый, который оба раза точно исполнила Виктория Турусина. Под занавес второй десятиминутки  дальним результативным броском отметилась Варвара Семина.

После этого новороссийские гандболистки, разыграв контратаку и эффективно завершив быструю комбинацию, совершили рывок, который только увеличил отрыв от соперниц. Удача отвернулась от «Синары» даже, когда Виктория Турусина в очередной раз получила право на пенальти. К сожалению, с точки переиграть вратаря оппоненток Елизавету Дяченко у неё не получилось. Однако Турусина стала автором последнего гола в первом тайме после стремительного отрыва. При этом преимущество «Черноморочки» все равно оказалось  плюс четыре мяча -15:11.
В начале второй половины в составе хозяек дуплетом выстрелила Наталья Никитина, которая явно может записать сегодняшнюю встречу себе в актив. У волгоградского клуба на этом отрезке солировала Долматова, дважды забросившая с семиметрового и один раз реализовавшая позиционную атаку. Подопечные Алексея Гумянова ещё долго не подпускали оппоненток близко к себе и уверенно лидировали по счету.
Динамовки стали переламывать ситуацию на площадке в середине тайма.  «Синаре» удалось взвинтить темп в атакующих действиях и, тем самым, оказать серьезное давление на соперниц, раньше времени расслабившихся и уверовавших в свой итоговый успех сегодня.  Долматова, Семина и Судакова друг за другом поразили цель и сократили отставание до минус два.

В начале заключительной десятиминутки несколько раз повторялась одна и та же картина — «Черноморочка» забивала, Долматова отвечала своими точными попаданиями.  Увы, в решающий момент гостям не хватило удачи. При счете 27:24 бросок Семиной оказался неточным , а в следующей комбинации Никитина сняла все вопросы о победителе.  Долматова успела оформить гол престижа, но итоговый результат - 28:25 в пользу «Черноморочки». Таким образом, выигрышная серия волгоградок прервалась на отметке в пять матчей.
После паузы на сборные «Динамо-Синара», оставшееся на седьмом месте в турнирной таблице, 3 декабря в родном зале примет действующих чемпионок России, московский ЦСКА.  
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК "Черноморочка" VK.com


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