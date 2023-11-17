Расследования

«Смотрел видео ДТП и улыбался». В суде Волгограда по делу о сбитом «Нивой» школьнике выступил свидетель

Расследования 17.11.2023 20:44
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17.11.2023 20:44


В Ворошиловском районном суде Волгограда сегодня, 17 ноября, состоялось очередное судебное заседание по  уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Светлоярского района Волгоградской области Василия Виноградова, сбившего на черной «Ниве» в мае 2023 года 13-летнего школьника Кирилла П., который получил тяжелые переломы и до сих пор проходит реабилитацию. 

Как рассказала V102.RU адвокат потерпевшей стороны Ирина Куканова, сегодня в процессе была отсмотрена видеозапись того жуткого ДТП, которое в один момент принесло столько горя в обычную волгоградскую семью. При этом фигурант дела во время страшных кадров, как уточнила юрист, все время улыбался. 

— Сторона обвинения представила доказательства в полном объеме. Были озвучены протоколы допроса свидетелей, исследована видеозапись с места аварии в Ворошиловском районе, оглашен гражданский иск. При этом Виноградов во время просмотра записи, сделанной камерами уличного видеонаблюдения, вел себя достаточно раскованно и чему-то все время улыбался, — говорит защитник семьи. — Также были представлены медицинские документы о диагнозах пострадавшего и ходе лечения подростка, справки из спортивной школы. 

Ирина Куканова уточнила, что врач, проводивший операции Кириллу, выступил в суде в качестве свидетеля. 

— Мы ходатайствовали о его допросе, обеспечили явку. Доктор подробно остановился на том, какие им были проведены медицинские манипуляции.  Детально описал  пройденные обследования, порядок реабилитации. 

При этом, добавляет юрист, сроки окончательного восстановления пока под большим вопросом. 

— Сейчас у Кирилла на ногах специальные поддерживающие конструкции. В ближайшие две недели пройдет очередная операция по снятию аппаратов. 

В предыдущем заседании присутствовали журналисты «Высоты 102», против чего довольно категорично выступали адвокаты Виноградова и сам подсудимый. Тем не менее, суд разрешил видеосъемку. 

Отец Кирилла буквально по часам восстановил хронологию событий тех страшных дней. В суде было установлено, что Виноградов имеет проблемы с ментальным здоровьем, однако это не мешает ему быть дееспособным и отвечать за свои действия по закону. Также выяснилось, что подсудимый в день, когда он снес Кирилла на дороге, вел машину со скоростью не менее 83 км/ч при установленном ограничении по городу в 60. 

Напомним, фигурант дела обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сам момент наезда на школьника зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. 

Дело о ДТП, вызвавшем широкий общественный резонанс, в Волгограде расследовалось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге следователи пришли к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора. 

Следующее заседание по уголовному делу пройдет 7 декабря в 10.00. Стороне защиты предоставили возможность для представления доказательств и подготовки к допросу Виноградова.  

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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