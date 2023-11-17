«Динамо-Синара» встретится с «Черноморочкой» 18 ноября





«Динамо-Синара» завтра, 18 ноября, в 17-00 на выезде проведет матч с новороссийской «Черноморочкой» в рамках 14-го тура Суперлиги. Это будет последняя игра перед перерывом в чемпионате на сборные, сообщает V102.RU. «Динамо-Синара» завтра, 18 ноября, в 17-00 на выезде проведет матч с новороссийской «Черноморочкой» в рамках 14-го тура Суперлиги. Это будет последняя игра перед перерывом в чемпионате на сборные, сообщает V102.RU.

Бело-голубые набрали хороший ход из пяти побед подряд. Подопечные Олега Кулешова дважды обыграли ижевский «Университет», а также «Ставрополье», «Луч» и в последнем домашнем поединке уверенно выиграли у АГУ-«Адыиф» из Майкопа- 33:22, лидируя практически весь матч. После успешной серии «Динамо» заработало 15 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. Однако до первой тройки, которую замыкает как раз «Черноморочка», всего три балла.«Морячки», дебютировавшие в этом сезоне в элите российского чемпионата, стартовали удачно. В тринадцати играх они одержали восемь побед, дважды сыграли вничью и трижды уступили. В прошлой встрече подопечные Алексея Гумянова разошлись миром в гостях с «Кубанью» 27:27. В матче первого круга коллектив из Новороссийска в Волгограде оказался сильнее «Синары» — 30:26.После 14-го тура в чемпионате наступает пауза, cвязанная с международным перерывом. Сразу 10 динамовских гандболисток были вызваны в национальные сборные России. В юниорскую команду до 17 лет приглашены Валентина Минченко, Арина Прокофьева и Дарья Смирнова. Подопечные Ольги Акопян дважды сыграют с «Лучом» и один раз встретятся с молодежной российской сборной до 19 лет.Наставник этого коллектива Алексей Гумянов вызвал на сбор в подмосковном Звенигороде голкипера бело-голубых Елизавету Старкову и Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Викторию Сидельникову.Взрослая сборная, ведомая тренерским штабом под руководством Людмилы Бодниевой, будет представлена тремя волгоградскими гандболистками — вратарем Анной Верещак, а также Софьей Васильевой и Екатериной Долматовой. Наша команда в Минске дважды сразится с соперницами из Беларуси в товарищеских встречах.Отметим, что на этой неделе в Москве новобранцу «Динамо» Ладе Самойленко успешно провели операцию на крестообразных связках и мениске. Спортсменка получила травму в третьем туре в матче против «Астраханочки». Вполне вероятно, что до конца этого сезона 25-летняя полусредняя уже не сыграет.