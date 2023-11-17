«Динамо-Синара» встретится с «Черноморочкой» 18 ноября

«Морячки», дебютировавшие в этом сезоне в элите российского чемпионата, стартовали удачно. В тринадцати играх они одержали восемь побед, дважды сыграли вничью и трижды уступили. В прошлой встрече подопечные Алексея Гумянова разошлись миром в гостях с «Кубанью» 27:27. В матче первого круга коллектив из Новороссийска в Волгограде оказался сильнее «Синары» — 30:26.
После 14-го тура в чемпионате наступает пауза, cвязанная с международным перерывом. Сразу 10 динамовских гандболисток были вызваны в национальные сборные России. В юниорскую команду до 17 лет приглашены Валентина Минченко, Арина Прокофьева и Дарья Смирнова. Подопечные Ольги Акопян дважды сыграют с «Лучом» и один раз встретятся с молодежной российской сборной до 19 лет.
Наставник этого коллектива Алексей Гумянов вызвал на сбор в подмосковном Звенигороде голкипера бело-голубых Елизавету Старкову и Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Викторию Сидельникову.
Взрослая сборная, ведомая тренерским штабом под руководством Людмилы Бодниевой, будет представлена тремя волгоградскими гандболистками — вратарем Анной Верещак, а также Софьей Васильевой и Екатериной Долматовой. Наша команда в Минске дважды сразится с соперницами из Беларуси в товарищеских встречах.
Отметим, что на этой неделе в Москве новобранцу «Динамо» Ладе Самойленко успешно провели операцию на крестообразных связках и мениске. Спортсменка получила травму в третьем туре в матче против «Астраханочки». Вполне вероятно, что до конца этого сезона 25-летняя полусредняя уже не сыграет.
Фото «ГК Динамо-Синара» VK.com