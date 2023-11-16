Забивший женщину металлическим прутом убийца избежал наказания





В Саратовской области 53-летний мужчина избежал уголовной ответственности за жестокое убийство. Со ссылкой на Новоузенский районный суд корреспонденты ИА «СарИнформ» сообщили, что убийцу не смогли отправить в тюрьму по формальным причинам. Все дело в том, что жестокое преступление было совершено в 1994 году, когда еще действовал Уголовный кодекс РСФСР.

Так, по данным информагентства, в ночь на 26 января 1994 года в селе Куриловка Новоузенского района Саратовской области на тот момент еще 24-летний мужчина во время конфликта с 34-летней женщиной схватил металлический прут и стал наносить ей удары. Из-за полученных травм женщина скончалась.

– После расправы мужчина сбежал в Дагестан и залег там на дно. Силовики же завели дело по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство), но поймать подозреваемого сразу не смогли. В 2003 году фигурант купил поддельный паспорт и продолжал жить в Дагестане. Поймали беглеца в августе 2023 года в Москве, – передают саратовские журналисты.





Но спустя 29 лет после совершенного преступления привлечь мужчину к ответственности за убийство не удалось, так как уголовное дело было возбуждено по УК РСФСР, в котором говорилось, что можно привлечь к ответственности за преступление можно только в течение 15 лет. Таким образом, преследование прекратили.

– Также против мужчины было возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного паспорта). За этот проступок суд назначил ему пять месяцев ограничения свободы. Но и тут осужденного освободили от наказания – ему зачли срок ареста после задержания, – уточняет «СарИнформ».

Решение суда в силу не вступило. Гособвинение еще может его обжаловать.

Фото: СУ СК России по Саратовской области