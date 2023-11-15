Борьба с коррупцией

Под Волгоградом главе райкомсельхоза Петрову дали условный срок за взятку

Борьба с коррупцией 15.11.2023 14:27
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15.11.2023 14:27


Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил бывшего председателя районного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергея Петрова к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

В суде установлено, что 22 июня 2022 года подсудимый получил через посредника 100 тысяч рублей в качестве взятки за оказание содействия в получении главой КФХ гранта в размере порядка 10,5 миллиона рублей на развитие семейных ферм. Вину в содеянном экс-чиновник полностью признал.

По приговору суда, в качестве дополнительного наказания Петрову запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления и в государственных муниципальных учреждениях в течение 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Уголовное преследование в отношении посредника и взяткодателя было прекращено в связи с добровольным сообщением о факте коррупции в правоохранительные органы и активным способствованием расследованию преступления.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество бывшего чиновника - 4 земельных участка и 3 нежилых помещения общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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