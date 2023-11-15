Происшествия

Под Волгоградом пенсионер с ножом и сковородкой напал на знакомого

Происшествия 15.11.2023 11:39
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15.11.2023 11:39


Полиция задержала в Старополтавском районе Волгоградской области 76-летнего пенсионера по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пожилой мужчина ударил сковородкой по голове, а потом ножом в грудь своего 43-летнего знакомого.

Установлено, что мужчины поругались в ходе застолья. Конфликт завершился госпитализацией потерпевшего. Врачи сообщили о травмах криминального характера в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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