Под Волгоградом пенсионер с ножом и сковородкой напал на знакомого

Полиция задержала в Старополтавском районе Волгоградской области 76-летнего пенсионера по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пожилой мужчина ударил сковородкой по голове, а потом ножом в грудь своего 43-летнего знакомого.

Установлено, что мужчины поругались в ходе застолья. Конфликт завершился госпитализацией потерпевшего. Врачи сообщили о травмах криминального характера в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.