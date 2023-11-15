



Волгоградский «Каустик» накануне, 14 ноября, на домашней арене в ФОК «Молодежный» в восьмом туре Суперлиги уступил бронзовым призерам прошлого чемпионата подмосковным «Чеховским медведям» со счётом 26:35. Это уже седьмое поражение в сезоне для «химиков», сообщает V102.RU.







Спортивный обозреватель V102.RU

Фото: ГК «Каустик» VK.com

Команды подходили к этой игре, находясь на разных полюсах турнирной таблицы. Гости, которых возглавляет легендарный российский специалист Владимир Максимов, приводивший в свое время мужскую сборную России к триумфам на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году, в семи встречах до этого одержали все победы и шли в лидерах.А вот хозяева под руководством своего нового наставника Дмитрия Бочарникова только в прошлом туре набрали первые очки, сыграв вничью на выезде с «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области 29:29. Поэтому очевидный фаворит в матче был известен заранее, однако «Каустик» не собирался сдаваться без боя перед родными трибунами.Хотя начало игры выдалось для волгоградцев провальным. Уже к началу шестой минуты подмосковные гандболисты забросили шесть безответных мячей. Дмитрий Бочарников среагировал на неудачный отрезок взятым тайм-аутом. После внесенных корректировок «химики» пришли в себя и благодаря точным попаданиям Даниила Кольцова, Данилы Иванова и Вадима Ибракова отличились трижды подряд. Но гости продолжали держать оппонентов на дистанции в несколько мячей.В середине тайма Даниил Кольцов реализовал семиметровый, а вскоре и Никита Ларин удачно завершил контратаку и забил десятый гол своей команды. Чуть менее чем за две минуты до перерыва Сергей Палащенко отметился результативным броском. К сожалению, подопечные Владимира Максимова до ухода в раздевалку успели набрать ещё два очка и установили комфортный для себя счёт - 20:14.В стартовом отрезке второй половины в составе «Каустика» забрасывали Вадим Ибраков, а также Артем Введенский и Родион Левицкий, реализовавшие большинство. «Медведи» продолжали контролировать ситуацию на площадке, не собираясь давать шанс хозяевам на возрождение интриги. Заключительная десятиминутка матча и вовсе началась с четырех подряд заброшенных мячей в исполнении гостей. При этом, конечно же, «химики» накануне смотрелись вполне достойно на фоне более мастеровитых на данный момент соперников. Под занавес поединка Даниил Кольцов, Сергей Палащенко и Владислав Глущенко сократили отставание, но на конечный результат это уже не сильно повлияло. Лучший бомбардир «Каустика» во вчерашнем противостоянии - Никита Ларин, набравший восемь баллов.Итог — 35:26 в пользу «Чеховских медведей», которые продолжают свою победную серию, а «Каустик» все ещё замыкает турнирную таблицу. В следующем туре волгоградцы встретятся на выезде со «CГАУ-Саратов» 20 ноября.