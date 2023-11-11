Происшествия

«Разбил самокатом»: момент крушения остановки в Волгограде попал на видео

Происшествия 11.11.2023 19:42
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11.11.2023 19:42




В Волгограде ночью 11 ноября разбили стеклянный остановочный павильон. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось на остановке «ЦПКиО». Неизвестный мужчина около четырех часов утра въехал самокатом прямо в стекло.
Момент крушения остановки попал на камеру видеонаблюдения.На кадрах видно, что крушитель остановки был не один. Другой парень на электросамокате двигался по проспекту Ленина, а виновник происшествия проезжал рядом с павильоном.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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