Происшествия 11.11.2023 19:42
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11.11.2023 19:42
В Волгограде ночью 11 ноября разбили стеклянный остановочный павильон. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось на остановке «ЦПКиО». Неизвестный мужчина около четырех часов утра въехал самокатом прямо в стекло.
Момент крушения остановки попал на камеру видеонаблюдения.На кадрах видно, что крушитель остановки был не один. Другой парень на электросамокате двигался по проспекту Ленина, а виновник происшествия проезжал рядом с павильоном.Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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