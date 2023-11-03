«Динамо-Синара» с отрывом в 10 мячей обыграло «Луч» в Волгограде





Волгоградские гандболистки сегодня, 3 ноября, выиграли со значительным отрывом матч с московским «Лучом» в гандбольном зале «Динамо» и одержали третью победу подряд. Как сообщает V102.RU, итог поединка – 26:16. Волгоградские гандболистки сегодня, 3 ноября, выиграли со значительным отрывом матч с московским «Лучом» в гандбольном зале «Динамо» и одержали третью победу подряд. Как сообщает V102.RU, итог поединка – 26:16.

Во второй половине встречи, несмотря на ощущение сохранения интриги, хозяйки уже уверенно вели игру, хотя и забивали минимально. Гости сопротивлялись, но класс динамовок оказался выше. И этого хватило для победы к радости болельщиков, которые сегодня активно поддерживали бело-голубых - ликовали от каждого забитого гола и призывали к атакам.

Во второй половине встречи, несмотря на ощущение сохранения интриги, хозяйки уже уверенно вели игру, хотя и забивали минимально. Гости сопротивлялись, но класс динамовок оказался выше. И этого хватило для победы к радости болельщиков, которые сегодня активно поддерживали бело-голубых - ликовали от каждого забитого гола и призывали к атакам.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Болельщики «Динамо», которых, как обычно, развлекали музыканты и чирлидеры, были в предвкушении победы волгоградского клуба. Ведь «Луч» находится в хвосте таблицы Суперлиги. Однако начало поединка выдалось довольно нервным и для спортсменок, и для зрителей.Соперницы бело-голубых энергично стартовали, выходили вперед и даже некоторое время вели в счете. А хозяйкам довольно тяжело давались заброшенные мячи. Матч напоминал качели – успеха добивалась то одна команда, то другая. При этом гости довольно уверенно действовали на чужой половине площадки. Волгоградки лишь к концу первой десятиминутки повели в счете. Соперниц, которые, хотя и имели шансы забросить больше мячей, подводила реализация моментов. Бело-голубых, в свою очередь, выручила несколько раз голкипер Анна Верещак, совершившая важнейшие спасения.Волгоградки в конечном итоге «нащупали» свою игру благодаря отличившимся лидерам – Софье Васильевой, Екатерине Долматовой, Варваре Семиной, Елизавете Дудкиной. Удавалось забрасывать в быстрых атаках двум Настям - Шкитиной и Чешиной. И к концу тайма волгоградки добились серьезного преимущества над соперницами – 16:9.