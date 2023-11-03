«Динамо-Синара» с отрывом в 10 мячей обыграло «Луч» в Волгограде

Соперницы бело-голубых энергично стартовали, выходили вперед и даже некоторое время вели в счете. А хозяйкам довольно тяжело давались заброшенные мячи. Матч напоминал качели – успеха добивалась то одна команда, то другая. При этом гости довольно уверенно действовали на чужой половине площадки. Волгоградки лишь к концу первой десятиминутки повели в счете. Соперниц, которые, хотя и имели шансы забросить больше мячей, подводила реализация моментов. Бело-голубых, в свою очередь, выручила несколько раз голкипер Анна Верещак, совершившая важнейшие спасения.
Волгоградки в конечном итоге «нащупали» свою игру благодаря отличившимся лидерам – Софье Васильевой, Екатерине Долматовой, Варваре Семиной, Елизавете Дудкиной. Удавалось забрасывать в быстрых атаках двум Настям - Шкитиной и Чешиной. И к концу тайма волгоградки добились серьезного преимущества над соперницами – 16:9.