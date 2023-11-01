Происшествия

Зверски избитого на проспекте Столетова волгоградца спасают в реанимации

Происшествия 01.11.2023 14:55
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01.11.2023 14:55


55-летний мужчина, зверски избитый накануне в Красноармейском районе Волгограда, находится в тяжелом состоянии в реанимации волгоградской клинической больницы скорой помощи №15. Об этом сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, дикий случай произошел вечером 31 октября около дома №35 по проспекту Столетова. 22-летний мужчина повздорил с 55-летним прохожим и начал нещадно его избивать. Озверевший истязатель не остановился даже тогда, когда лежавший на асфальте волгоградец перестал шевелиться. Мужчина перед тем, как потерять сознание, громко кричал и звал на помощь, однако никто из жильцов дома даже не позвонил в  полицию. Скорую вызвал сам мучитель, при этом продолжал ногами пинать неподвижного человека. Все произошедшее записали камеры уличного видеонаблюдения. 

По предварительным данным,  задержанный уже ранее имел проблемы с законом.

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