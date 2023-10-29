Происшествия

«Лежит футболка в крови»: в центре Волгограда иномарка сбила мотоциклиста

Происшествия 29.10.2023 19:27
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29.10.2023 19:27




На пересечении улицы Глазкова и проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда иномарка сбила мотоциклиста. ДТП случилось вечером 29 октября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, мотоцикл двигался в сторону Краснооктябрьского района на разрешающий сигнал светофора, а Hyundai Sonata заворачивал налево. Авария произошла на глазах футбольных болельщиков, которые возвращались после матча «Ротора», который проходил на Волгоград Арене.

Пострадавшего мотоциклиста увезла скорая помощь, а на дороге осталась лежать его футболка с пятнами крови. На место прибыли экипажи ГИБДД, движение в районе аварии несколько затруднено.


В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что авария произошла в 18-20 ч. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Уже известно, что у пострадавшего 31-летнего мужчины не было прав на управление мотоциклом.
Фото читателей V102.RU


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