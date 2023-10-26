Волгоградка вышла замуж за иностранца. ФСБ это не понравилось









В Волгоградской области заключенный брак между местной жительницей и иностранцем лег в основу уголовного дела, возбужденного следственным отделом регионального УФСБ России. В совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России – организация незаконной миграции, подозреваются 27-летний житель региона и его знакомая.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Волгоградской области предложил своей знакомой за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей заключить фиктивный брак с иностранным гражданином с целью последующего оформления разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, – сообщили 26 октября ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Женщина согласилась, после чего в одном из отделений ЗАГС Волгоградской области брак был заключен.

В настоящее время следователями регионального управления проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и обстоятельств совершения преступления.