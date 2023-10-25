Под Волгоградом трое хуторян спилили 30 дубов на дрова

Полицейские задержали троих хуторян, которые уничтожали дубы на территории Калачевского лесничества в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в полицию обратился директор лесничества, сотрудники которого заприметили «черных дровосеков».





- Полицейские выехали на место происшествия и задержали жителей одного из хуторов в возрасте 60, 51 и 47 лет. На момент задержания мужчины успели спилить 30 деревьев породы дуб, - сообщили в главке.

Хуторяне сознались, что заготавливали древесину без разрешительных документов. Примерный ущерб от их незаконной деятельности составил более полумиллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области