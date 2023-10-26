С безжалостной судебной машиной и абсолютным равнодушием чиновников в Волгоградской области столкнулись дольщики, которые почти 20 лет назад вложили свои деньги в строительство многоэтажного дома в центре рабочего поселка Городище, а сегодня их заставляют сносить недострой за свой счет.

Как сообщили V102.RU жители, Городищенский районный суд по иску местной администрации признал недостроенный многоквартирный дом потенциально опасным объектом и обязал дольщиков его демонтировать. Ранее в районной администрации обещали помочь людям, но что-то пошло не так. Летом этого года чиновники письменно уведомили дольщиков о том, что они должны добровольно снести недострой. Решение суда вступило в законную силу. Уже возбуждено исполнительное производство. Дольщики, в числе которых в основном пенсионеры, пребывают в страхе, так как бремя расходов по сносу недостроенного дома они будут нести в равных долях. Люди считают такое судебное решение несправедливым и взывают о помощи.

Начиналось все «под крылом» администрации





Первым застройщиком 95-квартирного жилого дома в центре рабочего поселка Городище на улице Чуйкова,4 была Ассоциация «Строители и промышленники Междуречья». Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на этом участке было выдано компании в июне 2002 года. Объект стали возводить на средства дольщиков.

- Нам говорили, что учредителями этой организации являются первые лица администрации Городищенского района. Дольщикам обещали, что дом построят быстро. Никаких в этом сомнений у нас тогда не было, - вспоминает пенсионерка Евгения Селина. - Деньги мы вносили поэтапно. В течение года, может чуть больше. За двухкомнатную квартиру площадью 54.04 кв. м. выплатили в итоге 408 000 рублей. Это было почти 22 года назад. Квартиры мы так и не дождались, а теперь с нас хотят, как говорится, и последнюю шкуру содрать.

Застройщик только успел залить фундамент и вбить сваи, а потом обанкротился. В сентябре 2008 года постановлением районной администрации земельный участок по адресу ул. Чуйкова, 4 был передан новому застройщику ООО «Новый город». Эта организация также по договору купли-продажи приобрела долю Ассоциации «Строители и промышленники Междуречья» в недостроенном доме. Также поступили и пятеро дольщиков, которые полностью выкупили свои квартиры и оформили право собственности в незавершенном строительстве, надеясь, что дом все же построят.

Обещали помочь, а потом кинули





Евгения Селина вспоминает, что за 22 года в самом Городище и администрации района поменялось много руководителей, но все они заверяли, что не оставят людей в беде.

- В последний раз было очень убедительно, когда заместитель главы района Торгашин Анатолий Анатольевич пригласил нас для разговора. На сообщили, что нашли инвестора, - рассказывает дольщица. - На встрече присутствовал юрист очень грамотный и главный архитектор с администрации. Нам сказали, что юридическим лицам не можем, а вам можем помочь. Мы как-то воспрянули, ведь 22 года прошло уже...

По словам Евгении Селиной, после этого разговора прошло несколько месяцев. Все это время дольщики звонили в администрацию, но каждый раз им говорили, что по их вопросу пока новостей нет. А в июне текущего года им пришли письма о сносе строения за подписью того же Торгашина. Людям чиновники объяснили, что так нужно для дела.

В документе, который есть в распоряжении редакции, говорится, что если дольщики не исполнят это решение в добровольном порядке, то районная администрация обратится в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда. Это обещание чиновники выполнили.

- Когда нам прислали исполнительный лист мы были в шоке. Собрались и поехали в кабинет к Торгашину. Он нам прямо и честно сказал, что старался, но у него ничего не получилось. Инвестор отказался. Там какие-то проблемы с межеванием возникли, еще что-то, - рассказывает женщина.

По ее словам, дольщиков также интересовала и судьба исполнительного листа. Почему администрация его не отозвала? В ответ чиновники сослались на прокуратуру.

- Все эти годы нам обещали помощь, а тут нас просто бросили, кинули. Иди разбирай железки, кирпичи, как хочешь, - говорит дольщица. - Мы все сейчас в таком подавленном состоянии. Ужас. Очень тяжело пережить. И никто не пошел нам навстречу. Так, посочувствуют и на этот всё.

Горы переписок и годы судов





В решении Городищенского районного суда указано, что снести недострой, степень готовности которого составляет 5%, должны два юридических лица, в числе которых банк и последний застройщик ООО «Новый город», а также пять физических лиц. Стоимость экспертизы, которую проводил суд, уже взыскали со всех в равных долях.

- Приставы смотрят и удивляются, как такое решение могло выйти? Снести в равных долях. А каким образом? Раньше районная администрация собиралась сносить объект за свой счет, но потом они не захотели этого делать и отказались. А как сейчас все сносить - непонятно. В решении суда об этом ничего не сказано, - недоумевает Евгения Селина. - Сколько будет стоит снос? Одни говорят 17 миллионов, другие - 15 миллионов. Где мы такие деньги возьмем, вы представляете? Что, я пойду с лопатой кирпичи растаскивать, железки выдергивать? Каким образом? Это неправильное решение суда и несправедливое.

У дольщиков за долгие годы борьбы накопилась внушительная переписка с различными инстанциями. Еще в 2017 году инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области ответила, что разрешение на строительство многоквартирного дома в Городище было выдано до вступления в силу федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», поэтому требование данного закона на данный дом не распространяется. Ведомство сообщило, что помочь гражданам, пострадавших от действий застройщиков, не может.

Обращались дольщики и в прокуратуру, но и там им помочь не могут. В распоряжении редакции есть два письма из прокуратуры Городищенского района Волгоградской области, которые датируются ноябрем 2022-го и мартом 2023 года. В последнем ответе надзорное ведомство сообщает, что администрацией Городищенского района «принято решение о наличии признаков самовольной постройки и ее сносе». Прокуратура также указывает, что органом местного самоуправления планировалось предусмотреть в бюджете 2022 года средства на снос этого объекта, в случае если собственники не снесут его добровольно. Однако в бюджете 2022-2023 годов средства на эти цели так и не предусмотрели. Надзорное ведомство также проинформировало о том, что решение суда о сносе потенциального опасного объекта апелляционная инстанция оставила без изменения. На тот момент дело находилось на рассмотрении в суде кассационной инстанции.





- В рассмотрении вышеуказанного гражданского дела сотрудники прокуратуры участия не принимали, в связи с чем полномочиями по проверки законности вынесенных судебных решений не наделены, - говорится в последнем ответе надзорного ведомства. - В случае несогласия с принятыми судебными решениями, заинтересованное лицо вправе обжаловать их в вышестоящие судебные инстанции, в порядке и в сроки, установленным действующим законодательством. С учетом изложенного, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется.

Примечательно, что в письме прокуратуры в 2022 году отмечалось, что вышеуказанный многоквартирный дом по ул. Чуйкова, 4 в Городище был включен в перечень проблемных объектов, строительство которых началось до вступления в силу федерального закона о долевом строительстве. При этом никаких мер органом местного самоуправления не принималось, в результате чего в январе 2021 года в адрес главы администрации Городищенского района было внесено представление. В начале марта 2021 года распоряжением районной администрация была образована межведомственная комиссия по вопросам завершения строительства многоквартирных домов, расположенных в Городищенском районе.

Прокуратура сообщает, что на заседании указанной межведомственной комиссии, которое состоялось 18 марта 2021 года с участием представителей прокуратуры и собственников недостроенного дома на ул. Чуйкова, 4, принято решение о сносе этого объекта незавершенного строительства.

- Согласно информации администрации района от 16.08.2021 №9092 после сноса объекта незавершенного строительства, предполагается реализация инвестиционного проекта для строительства многоквартирного дома с обязательным выделением квартир 5 гражданам, - говорится в письме.





Администрация района даже заложила деньги в бюджете 2022 года на снос недостроя, с целью возведения на этой площадке в последующем нового многоквартирного дома. Однако инвестиционный проект так и не был реализован.

- Мы были на приеме в «Единой России», у депутатов областной думы. Кому не расскажи, не верят. Как? Вы вложили деньги и теперь должны сами сносить? Честно, уже ничего не хочется, никакой квартиры. Вот просто дайте уже помереть спокойно. Это уже невозможно, - вздыхает пенсионерка.

Несмотря на все пройденные мытарства дольщики еще надеются, что им помогут. Они намерены обратиться за помощью к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека в Волгоградской области.

Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»