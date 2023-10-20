Участник СВО сорвал погоны с полицейского в Волгоградской области





Об инциденте с участием мобилизованного жителя Волгоградской области сообщил 20 октября телеграм-канал «Осторожно новости». Согласно информации, появившейся в Сети, 33-летний мужчина накануне в городе Михайловке сорвал погоны с инспектора ДПС. Как утверждают авторы анонимного канала, произошло это в тот момент, когда сотрудник оформлял протокол за вождение мужчины в нетрезвом виде.

– Вчера днем мужчина был остановлен в городе Михайловка из-за пьяного вождения. Во время составления протокола он начал рассказывать о своей службе на одном из направлений, угрожать инспектору и в итоге напал на него, оторвав погоны с формы, – говорится в посте «Осторожно новости». – Мужчину задержали, в ближайшее время на него могут завести уголовное дело о применении насилия против представителя власти.

Информацию о происшествии в Михайловке ИА «Высота 102» подтвердили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Экипаж ДПС в городе Михайловке остановил автомобиль Audi, который следовал без государственного регистрационного знака. Водитель и пассажир находились в состоянии опьянения. На месте инспектором ДПС был составлен материал, вызван эвакуатор, – рассказали информагентству в главке полиции. – При погрузке на эвакуатор водитель стал препятствовать этому и проявлять агрессию в отношении инспектора.

Действительно ли дебоширивший мужчина сорвал погоны с сотрудника полиции, не сообщается. Однако известно, что с места происшествия он был доставлен в районный отдел.

– По факту произошедшего составлено сообщение по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, – сообщили в волгоградском ГУ МВД России.

В следственных органах инцидент также подтверждают. При этом уточняется, что материалы на данный момент еще не приняты в работу Следственным комитетом.