Происшествия

Рецидивистов-неудачников из Астрахани задержали на улице Волгограда

Происшествия 16.10.2023 17:01
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16.10.2023 17:01


В Волгограде оперативниками МВД задержаны двое жителей Астраханской области. По информации регионального главка полиции, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело – гости региона подозреваются в серии краж с проникновением в жилища волгоградцев. 



По данным следователей, двое неоднократно судимых жителей Астрахани прибыли в Волгоград в конце сентября. 21-го числа прошлого месяца они проникли к квартиру жительницы Центрального района.  

– Ночью при помощи отмычки злоумышленники проникли в квартиру 33-летней женщины и похитили принадлежащие ей 10 тысяч рублей, золотое кольцо, 14 украшений из бижутерии, 8 бутылок виски, рома и коньяка, после чего скрылись, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Через несколько дней астраханцы влезли в квартиру жительницы Ворошиловского района. Правда, здесь им пришлось довольствоваться всего лишь  двумя тысячами рублей. Третья попытка ограбить жителя Волгограда и вовсе провалилась, так как хозяин квартиры оказался дома. 

– Все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. В ходе проведенных осмотров мест происшествий полицейские обнаружили отпечатки, которые были изъяты и направлены в ГУ МВД России по Волгоградской области для проведения экспертизы. В результате эксперты установили личности злоумышленников, – сообщили в главке полиции. – Оперативники, проведя комплекс необходимых мероприятий, задержали подозреваемых. 

Задержанные частично сознались в содеянном. Сообщается, что украшения они успели продать, а деньги потратили на свои нужды. Оперативники проводят мероприятия по установлению фактов совершения задержанными аналогичных преступлений в Волгограде. 

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