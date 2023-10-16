Рецидивистов-неудачников из Астрахани задержали на улице Волгограда





В Волгограде оперативниками МВД задержаны двое жителей Астраханской области. По информации регионального главка полиции, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело – гости региона подозреваются в серии краж с проникновением в жилища волгоградцев.





По данным следователей, двое неоднократно судимых жителей Астрахани прибыли в Волгоград в конце сентября. 21-го числа прошлого месяца они проникли к квартиру жительницы Центрального района.

– Ночью при помощи отмычки злоумышленники проникли в квартиру 33-летней женщины и похитили принадлежащие ей 10 тысяч рублей, золотое кольцо, 14 украшений из бижутерии, 8 бутылок виски, рома и коньяка, после чего скрылись, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Через несколько дней астраханцы влезли в квартиру жительницы Ворошиловского района. Правда, здесь им пришлось довольствоваться всего лишь двумя тысячами рублей. Третья попытка ограбить жителя Волгограда и вовсе провалилась, так как хозяин квартиры оказался дома.

– Все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. В ходе проведенных осмотров мест происшествий полицейские обнаружили отпечатки, которые были изъяты и направлены в ГУ МВД России по Волгоградской области для проведения экспертизы. В результате эксперты установили личности злоумышленников, – сообщили в главке полиции. – Оперативники, проведя комплекс необходимых мероприятий, задержали подозреваемых.

Задержанные частично сознались в содеянном. Сообщается, что украшения они успели продать, а деньги потратили на свои нужды. Оперативники проводят мероприятия по установлению фактов совершения задержанными аналогичных преступлений в Волгограде.