Происшествия

Под Волгоградом накрыли бордель пенсионерки в банном комплексе

Происшествия 12.10.2023 15:32
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12.10.2023 15:32


Оперативные сотрудники полиции пресекли деятельность борделя, который с лета текущего года работал в одном из банных комплексов в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, организовала незаконный бизнес 67-летняя пенсионерка, которая вовлекла в него четверых своих подчиненных - женщин-администраторов. 

- Подозреваемые вели незаконную деятельность по предоставлению услуг интимного характера на территории комплекса. По имеющейся информации, на фигуранток «работали» более 10 женщин с низкой социальной ответственностью, - рассказали в главке.

Полицейские провели обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности. 

Установлено, что одна из задержанных женщин ранее была судима. Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). 

Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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