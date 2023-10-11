Расследования

Заморившую 9-месячного сына голодом волгоградку оставили в СИЗО до 7 ноября

Расследования 11.10.2023 18:44
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11.10.2023 18:44


Краснооктябрьский районный суд Волгограда оставил под стражей 24-летнюю Екатерину Аккубекову, подозреваемую в убийстве собственного девятимесячного сына. Как сообщили V102.RU в районном суде, в СИЗО женщина будет находиться до 7 ноября текущего года.

Напомним, по версии следствия, преступление женщина совершила летом 2023 года. 3 августа она ушла из дома, оставив младенца в запертой квартире. Тело малыша четверо суток спустя, 7 августа, обнаружила мама Екатерины. 

СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Разыскали жительницу Волгограда в Красноармейском районе сотрудники областного главка МВД. Полицейским женщина заявила, что «покормила ребенка и уехала на работу», а обратно она не могла вернуться, потому что «было не на чем». Следователям СУ СКР по региону она сообщила другое, что «уехала отдыхать», сознательно бросив ребенка, «с целью убийства». 

Ранее сообщалось, что у находящейся за решеткой женщины, остались в Даниловском районе Волгоградской области двое детей, над которыми некоторое время назад взяла опеку ее родная мать. 

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