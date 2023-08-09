Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 9 августа, удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу 24-летнюю Екатерину Аккубекову, подозреваемую в убийстве собственного девятимесячного сына. Фигурантка дела сегодня впервые предстала перед судом и журналистами. Корреспонденты V102.RU узнали, что у находящейся за решеткой женщины, остались в Даниловском районе Волгоградской области двое детей, над которыми некоторое время назад взяла опеку ее родная мать.

Самый главный страх волгоградки — откровенный разговор с мужем, который на время вернулся в город из зоны СВО. По словам женщины, она знает, что ему сказать, но тут же заходится слезами.





Судья, прокурор, государственный адвокат, конвой, несколько журналистов и клетка — Екатерине Аккубековой теперь предстоит забыть о прошлой жизни, но, как стереть из памяти тот кошмар, который она сотворила то ли по своей глупости, то ли по легкомыслию.

Следователь ходатайствует о помещении фигурантки дела в СИЗО. Екатерина в ответном слове кротко отвечает: «Я не против». Суд удовлетворяет прошение. В судебном заседании выясняется, что еще двое несовершеннолетних детей Екатерины в возрасте трех и пяти лет взяла под опеку ее мать.

— Старших детей передали под опеку, потому что они какое-то время находились в детском доме, пока я не работала, — рассказала Екатерина. — Когда я начала работать неофициально — занималась тортами, выпечкой, я предъявила доказательства, что они напоены, накормлены…, — в этот момент речь подозреваемой прерывает судья, вопросом о доходе.

— Сколько вы получали?

— Мой доход был где-то 23-25 тысяч.

Известно, что дети Екатерины сейчас находятся в Даниловском районе Волгоградской области, откуда впрочем, и она сама. С ее слов, в Волгоград она переехала в надежде на стабильный заработок.

— С детьми я общалась каждый день, звонила всегда. Лично приезжала раз в месяц, бывало, что и на такси. В Волгограде я стала искать заказчиков на торты. Я кондитер-самоучка. Хотела со временем увеличить доход и забрать детей, — рассказала Екатерина.





В суде установлено, что подозреваемая в расправе над собственным сыном, ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. На вопрос журналистов о мотиве совершения преступления, женщина так и не нашлась, что ответить, категорически отвергая какие-то ссоры с супругом, который сейчас выполняет задачи в зоне проведения спецоперации.

— Честно, я даже не знала, что он приехал в Волгоград. Очень боюсь с ним встречи. Но мне есть, что ему сказать, — в этот момент у Екатерины снова начинают литься слезы. — Он контрактник. С самого начала на СВО. Сам из Палласовки. Познакомились мы год назад. С июня не виделись, но периодически созванивались. У нас были идеальные отношения, — заключает оказавшаяся за решеткой волгоградка.

Спустя пару минут женщина все же решилась рассказать, что полицейским обо всем рассказала ее кума.

— При этом она мне сама говорила, что, мол, давай отдохнем. А то, что она сказал полиции — полный бред. Мне не давали почитать. Откуда знаю, что бред? Я это чувствую, знаю, какая она. Мы знакомы 10 лет, она крестная моего сына, который сейчас у матери. Как она должна была поступить? Я ничего говорить не буду, — добавила фигурантка дела.

Напомним, по версии следствия, мать девятимесячного малыша 3 августа ушла из дома, заперев квартиру, и оставив кроху одного. Лишь четверо суток спустя, 7 августа, бабушка обнаружила тело внука. В СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Разыскали 24-летнюю жительницу Волгограда в Красноармейском районе сотрудники областного главка МВД.

Примечательно, что задержанная по подозрению в убийстве собственного сына путалась в первоначальных показаниях. Полицейским 24-летняя фигурантка дела заявила, что «покормила ребенка и уехала на работу», а обратно она не могла вернуться, потому что «было не на чем». Однако следователям СУ СКР по региону женщина пояснила, что «уехала отдыхать», сознательно бросив ребенка, «с целью убийства».

Женщина помещена под стражу до 7 октября 2023 года. Постановление может быть обжаловано.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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