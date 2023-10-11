Руслан Никитин уволился с поста заместителя главы Волжского

Руслан Иванович курировал вопросы экономики, земельных отношений и градостроительства, муниципального имущества, правового обеспечения, организации деятельности территориальной административной комиссии и муниципального контроля.
До назначения на пост заместителя главы Волжского Никитин трудился в прокуратуре Волгограда с 1994 по 1999 годы, затем – в прокуратуре Ворошиловского района. С 2005 по 2009 годы был судьей Ворошиловского суда.
С 2010 по 2013 годы возглавлял контрольное управление аппарата губернатора и правительства Волгоградской области. В октябре 2013 года Руслан Никитин был назначен на должность заместителя главы администрации и начальника правового управления.