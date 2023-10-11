Политика

Руслан Никитин уволился с поста заместителя главы Волжского

Политика 11.10.2023 11:51
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11.10.2023 11:51


Руслан Никитин покинул пост заместителя главы администрации Волжского Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации города, накануне, 10 октября, у Руслана Никитина был последний рабочий день. Ранее он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Руслан Иванович курировал вопросы экономики, земельных отношений и градостроительства, муниципального имущества, правового обеспечения, организации деятельности территориальной административной комиссии и муниципального контроля.
До назначения на пост заместителя главы Волжского Никитин трудился в прокуратуре Волгограда с 1994 по 1999 годы, затем – в прокуратуре Ворошиловского района. С 2005 по 2009 годы был судьей Ворошиловского суда.
С 2010 по 2013 годы возглавлял контрольное управление аппарата губернатора и правительства Волгоградской области. В октябре 2013 года  Руслан Никитин был  назначен на должность заместителя главы администрации и начальника правового управления.

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