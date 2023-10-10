В Волгоградской области эпидемия простуд пошла на спад

Из-за превышения количества заболевших детей в классах введен частичный дистант в 3 школах области.
Здравоохранение 10.10.2023 08:12
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10.10.2023 08:12
В Волгоградской области отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, количество заболевших уменьшилось на 12%. Эпидемия простуд идет на спад - снижение уровня заболеваемости после всплеска с началом учебного года фиксируется уже вторую неделю подряд. При этом в регионе не зарегистрировано еще ни одного случая гриппа. Волгоградцев одолевают вирусы негриппозной этиологии: риновирус, парагрипп, аденовирус, метапневмовирус, бокавирус.
Из-за превышения количества заболевших детей в классах введен частичный дистант в 3 школах области.
Из-за превышения количества заболевших детей в классах введен частичный дистант в 3 школах области.
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