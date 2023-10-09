В массовом ДТП в Волгограде насмерть задавили женщину

Массовая авария, в которой погибла пешеход, произошла сегодня, 9 октября, в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на шоссе Авиаторов около 16:00 напротив дома №16 водитель автомобиля КАМАЗ врезался в остановившиеся перед нерегулируемым пешеходным переходом попутные автомобили Volvo и Chevrolet Cruze.





- От удара впереди стоявший автомобиль Chevrolet Cruze продолжил движение и совершил наезд на переходившую пешеходный переход женщину. От полученных травм пешеход скончалась, - рассказали в главке.





На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа. Личность погибшей женщины устанавливается.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области